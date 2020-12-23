احتجزت القوات الأمنية في الكويت وافداً آسيوياً في إحدى نظارات محافظة العاصمة، وتم التحقيق معه بتهمة جريمة هتك عرض أنثى.

وذكر الوافد في أقواله أن الخادمة هي من أغرته على حسب زعمه، وهذا ما دفعه للدخول إلى محل سكنها.

وكانت البداية كما نقلت صحيفة “الأنباء” الكويتية عن مصدر أمني، فإن عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغاً من مواطن ذكر فيه أن زوجته أبلغته بأن الوافد الذي استعان به لتركيب مظلة سيارات دخل إلى غرفة خادمتهم الفلبينية محاولا الاعتداء عليها.

وعلى الفور تم الإيعاز إلى دورية للتوجه إلى موقع البلاغ في منطقة السرة، حيث تم ضبط الوافد والطلب من المجني عليها التوجه إلى المخفر للاستماع الى إفادتها.

وقالت الخادمة إنها فوجئت بالوافد يقتحم غرفتها محاولا الاعتداء عليها.

فيما زعم الوافد البنغالي أن الوافدة هي التي استدرجته إلى داخل سكنها، فترك المظلة التي يقوم بتركيبها وإذ بالخادمة تصرخ وتستغيث بكفيلتها.

وسجلت قضية بحق البنغالي تحت عنوان هتك عرض أنثى والدخول إلى مسكن بقصد ارتكاب جريمة.

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