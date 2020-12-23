هتك عرض
هتك عرض
حياتنا

كويتية استعانت بحداد في منزلها فهتك عرض خادمتها الفلبينية وهذا ما قاله للشرطة!

كتب Author 2
0

احتجزت القوات الأمنية في وافداً آسيوياً في إحدى نظارات ، وتم التحقيق معه بتهمة جريمة أنثى.

 

وذكر الوافد في أقواله أن الخادمة هي من أغرته على حسب زعمه، وهذا ما دفعه للدخول إلى محل سكنها.

 

وكانت البداية كما نقلت صحيفة “” الكويتية عن مصدر أمني، فإن عمليات تلقت بلاغاً من مواطن ذكر فيه أن زوجته أبلغته بأن الوافد الذي استعان به لتركيب مظلة سيارات دخل إلى غرفة خادمتهم الفلبينية محاولا الاعتداء عليها.

 

وعلى الفور تم الإيعاز إلى دورية للتوجه إلى موقع البلاغ في منطقة السرة، حيث تم ضبط الوافد والطلب من المجني عليها التوجه إلى المخفر للاستماع الى إفادتها.

 

وقالت الخادمة إنها فوجئت بالوافد يقتحم غرفتها محاولا الاعتداء عليها.

 

فيما زعم الوافد البنغالي أن الوافدة هي التي استدرجته إلى داخل سكنها، فترك المظلة التي يقوم بتركيبها وإذ بالخادمة تصرخ وتستغيث بكفيلتها.

 

وسجلت قضية بحق البنغالي تحت عنوان هتك عرض أنثى والدخول إلى مسكن بقصد ارتكاب جريمة.

 

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

 

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

قد يعجبك ايضا
حياتنا

فيديو صادم في الكويت .. سائق “رنج روفر” يدهس موطناً بطريقةٍ مروّعة بعد…

الهدهد

“شاهد” مصريون يستغيثون من قلب الإمارات وهذا ما يحدث لهم في فنادق دبي 

الهدهد

“شاهد” نائب كويتي “رائق البال” يغط في نوم عميق بينما المجلس…

الهدهد

“شاهد” كلمة نارية لنائب كويتي “من ظهر رجل” وما قاله على الملأ…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.