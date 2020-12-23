فاجعة في سلطنة عمان بعد تدهور حافلة على متنها 25 راكباً
أعلنت شرطة عمان السلطانية الأربعاء، وفاة شخصين و٢٠ إصابة مختلفة أحدهما حرجة جراء حادث تدهور حافلة قرب جسر حلبان .
وقالت الشرطة في تغريدةٍ عير حسابها الرسميّ في تويتر: حادث تدهور حافلة تقل ٢٥ راكباً بالقرب من جسر حلبان، نتج عنه وفاة شخصين و٢٠ إصابة مختلفة أحدهما حرجة، مع وجود ازدحام مروري.
حادث تدهور حافلة تقل ٢٥ راكباً بالقرب من جسر حلبان، نتج عنه وفاة شخصين و٢٠ إصابة مختلفة أحدهما حرجة، مع وجود ازدحام مروري، يرجى الانتباه. #شرطة_عمان_السلطانية
— شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) December 23, 2020