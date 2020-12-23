فاجعة في سلطنة عمان بعد تدهور حافلة على متنها 25 راكباً

أعلنت شرطة عمان السلطانية الأربعاء، وفاة شخصين و٢٠ إصابة مختلفة أحدهما حرجة جراء حادث تدهور حافلة قرب جسر حلبان .

وقالت الشرطة في تغريدةٍ عير حسابها الرسميّ في تويتر: حادث تدهور حافلة تقل ٢٥ راكباً بالقرب من جسر حلبان، نتج عنه وفاة شخصين و٢٠ إصابة مختلفة أحدهما حرجة، مع وجود ازدحام مروري.