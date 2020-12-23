سعود بن خالد آل ثاني
سعود بن خالد آل ثاني
الهدهد

شيخ قطري بارز يلجم “طويل اللسان” أنور قرقاش بعد حديثه المضلل عن تخريب المصالحة الخليجية

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تصدى الشيخ القطري ورئيس مجلس إدارة نادي “الريان”، ، لوزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية ، بعد هذيانه وحديثه عن وقوف وراء تخريب جهود ، على إثر فضيحة اختراق هواتف عدد من موظفي القطرية.

 

وقال الشيخ سعود بن خالد آل ثاني: “ كسبت ثقة الجماهير العربية بالمصداقية والحياد وتقديم الرأي والرأي الأخر ونشر التقارير والتحقيقات لمن يعمل بليل ويحيك المؤامرات، وإذا تكلمت عن مصالحة يبحث عنها شعبك، نقول كيف ابو طبيع يترك طبعه”.

 

وأضاف الشيخ القطري، في تغريدة رصدتها “وطن”: “أقول إذا الماي يروب قرقاش يتوب، ماذا قدم من ضمانات”.

 

وفي وقت سابق، زعم وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، أن منصات إعلامية قطرية تعمل على تقويض المصالحة الخليجية.

 

وقال قرقاش في تغريدة له، رصدتها “وطن”، إن الأجواء السياسية والاجتماعية في تتطلع إلى إنهاء أزمة قطر، وتبحث عن الوسيلة الأمثل لضمان التزام بأي اتفاق يحمل في ثناياه الخير للمنطقة.

 

وأضاف قرقاش: “أما المنصات الإعلامية القطرية فتبدو مصممة على تقويض أي اتفاق”، مضيفاً: “ظاهرة غريبة وصعبة التفسير”.

 

وتأتي تصريحات قرقاش مخالفاً للواقع الذي يرصد محاولات إماراتية لمهاجمة الدوحة منذ تأكيد الكويت وقطر والسعودية حصول تقدم نحو اتفاق على إنهاء الأزمة الخليجية المستمرة منذ صيف 2017، مطلع ديسمبر الجاري.

 

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