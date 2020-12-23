أثار الإعلامي السعودي داوود الشريان جدلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد حديثه عن التكاثر وتشبيهه المرأة بالأرنب.

وقال داوود الشريان في برنامجه “تحدى العائلات” الذي يعرض على قناة MBC، وهو يسأل إحدى المتسابقات “غير الطيور، أذكر حيوان يفقس من البيضة؟”، فأجابت “أرنب”.

وهنا رد داوود الشريان معبراً عن صدمته: “أرنب يطلع من البيضة؟ هل تعرفين أن الأرانب الأكثر شبهاً بالمرأة في هذا الموضوع، إلا إذا النساء يفقسون”.

ولم يكتف الشريان بذلك وتابع: “تخيلي الرجال داخل على حرمة يلاقيها قاعدة على البيض، حيفتك منها 45 يوم”.

هذا البرنامج التلفزيوني إلى الطريق المنحدرة..! pic.twitter.com/d8c0Fu8Ki7 — يوسف بن علي الفايز (@yaf13) December 22, 2020

وسخر المغردون من مستوى الانحدار الذي وصل إليه داوود الشريان، وتحوله من برنامج قوي إلى برنامج مسابقات هابط، ومن رئيساً لهيئة الإذاعة والتلفزيون إلى مذيع مسابقات تافهة.

دام الدب موجود لن ينجح ابدا في كل شي https://t.co/JjYjdqv0UK — عاشق نصراوي (@TTTTTTTT1122334) December 22, 2020

ويش ذا البرنامج لا والمشكلة انه رئيساً لهئية الإذاعة . https://t.co/TOG3NOOHhI — سالم الثنيان (@smbf2047) December 22, 2020

الكبر

شييييييين

… وبخاصة للي شايف نفسة

صغير…. ويعيش عصر غيرة😂

وينحدر لذلك المستوى 🤔 https://t.co/UjF22cx6bm — الفارس الهاشمي💛🖐️ (@AilAlsaud) December 22, 2020

معقول هذا الشريان ؟؟؟

الله المستعان … https://t.co/4uYdvxthid — حمود المديهش (@hamoodAlmohamad) December 22, 2020

هههههههههههههه غريبة من القمة الى الحفر رجل أعلامي كبير ينتهي الامر به الى ذلك هذا هو ارذل العمر اععوذ بالله من ذلك — عبدالملك الدغماني الرويلي (@abdalmalik12341) December 22, 2020

ورأوا أن محاولة القناة تقليد البرامج الأجنبية فاشل ، ويحتاج لإعلاميين متخصصين يراعون المحافظة على القيم والعادات والتقاليدنا.

داوود الشريان من مذيع ومقدم برامج ربما الاقوى في الخليج الى مقدم برامج مسابقات هابط. — 👹Mohammad.A.M.R👹 (@92Ramadan) December 22, 2020

هذي برامج ام بي سي من الحزام وانت نازل وللاسف الادب مفقود طيب ياخي لما تتكلم حاسب على كلامك اطفالك وزوجتك يسمعوك ويشوفوك

والا ينطبق عليك قول الشاعر:

اذا كان رب البيت بالدف ضاربا

فشيمة أهل البيت كلهم الرقص🤣 https://t.co/aJjmpo0Kmu — عبد المحسن بن عيفان (@abdulmhsenboqi) December 22, 2020

والله هاذا البرنامج إلى الهاويه

وصدقني الشريان سيكون في مهب الريح قريبا

لأنه فعلا اتضح انه عقيم فكريا ولا يعرف ماذا يريد أن يفعل

واتوقع انه مجرد دميه يحركها أشخاص اخرون https://t.co/QQvV0FAe8Y — سعيد السريعي ابو عوضMBS (@smmaarn) December 22, 2020

الله يسامحك ياجورج قرداحي من بعد برنامجك من سيربح المليون والجميع يحاول يقلدك وفشلو في ذلك https://t.co/vMZRXxXaHC — احمد عسيري (@aahasiri_1390) December 22, 2020

غير مستغرب من الشريان أبو الفساد لا واللي حاضرين ويصفقون أبو دمكم يشيخ 🤢🤢🤢🤢🤢 https://t.co/aa4QbMSVp1 — فارس (@ffaa19hh) December 22, 2020

نحتاج إعلاميين متخصصين بالإعلام يديرون مثل هذه البرامج وغيرها.. وقبل التخصص المحافظة على القيم وعاداتنا وتقاليدنا،وهويتنا.

وقتها نقف إحترام لمثل هذه البرامج ومن يقدمها. 🌹 — إبراهيم الخيري (@i_alkhairi) December 22, 2020

الجدير بالذكر أن فكرة برنامج داوود الشريان الذي يعد نسخة عربية من الأمريكي Family Feud، تعتمد على تنافس عائلتين عبر الإجابة على أسئلة عملية واجتماعية، ومدى مطابقتها مع نتيجة استطلاعات للرأي العام أعدت خصيصا للبرنامج.

وتتألف كل حلقة في برنامج تحدي العائلات من سبعة أسئلة تفصل العائلتين عن الجولة النهائية، التي تتضمّن بدورها خمسة أسئلة، ليتم بعدها تحديد العائلة الفائزة بعد أن تُجمع النقاط التي يجب ألا تقل عن 200 نقطة من أجل الفوز بجائزة مالية قيّمة.

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