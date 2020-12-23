داوود الشريان
داوود الشريان
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“شاهد” ماذا فعل داوود الشريان مطبقاً رؤية ابن سلمان الجديدة وأثار غضباً واسعاً: تخيلوا المرأة تبيض!

كتب Author 2
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أثار الإعلامي السعودي جدلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد حديثه عن التكاثر وتشبيهه المرأة بالأرنب.

 

وقال داوود الشريان في برنامجه “تحدى العائلات” الذي يعرض على قناة ، وهو يسأل إحدى المتسابقات “غير الطيور، أذكر حيوان يفقس من البيضة؟”، فأجابت “أرنب”.

 

وهنا رد داوود الشريان معبراً عن صدمته: “أرنب يطلع من البيضة؟ هل تعرفين أن الأكثر شبهاً بالمرأة في هذا الموضوع، إلا إذا النساء يفقسون”.

 

ولم يكتف الشريان بذلك وتابع: “تخيلي الرجال داخل على حرمة يلاقيها قاعدة على البيض، حيفتك منها 45 يوم”.

 

وسخر المغردون من مستوى الانحدار الذي وصل إليه داوود الشريان، وتحوله من برنامج قوي إلى برنامج مسابقات هابط، ومن رئيساً لهيئة الإذاعة والتلفزيون إلى مذيع مسابقات تافهة.

 

ورأوا أن محاولة القناة تقليد البرامج الأجنبية فاشل ، ويحتاج لإعلاميين متخصصين يراعون المحافظة على القيم والعادات والتقاليدنا.

 

الجدير بالذكر أن فكرة برنامج داوود الشريان الذي يعد نسخة عربية من الأمريكي  Family Feud، تعتمد على تنافس عائلتين عبر الإجابة على أسئلة عملية واجتماعية، ومدى مطابقتها مع نتيجة استطلاعات للرأي العام أعدت خصيصا للبرنامج.

 

وتتألف كل حلقة في برنامج تحدي العائلات من سبعة أسئلة تفصل العائلتين عن الجولة النهائية، التي تتضمّن بدورها خمسة أسئلة، ليتم بعدها تحديد العائلة الفائزة بعد أن تُجمع النقاط التي يجب ألا تقل عن 200 نقطة من أجل الفوز بجائزة مالية قيّمة.

 

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