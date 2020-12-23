صورة من الفيديو
صورة من الفيديو
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“لا العايش ولا الميت مرتاح”.. “شاهد” ماذا فعل بلطجية في مقبرة الرصيفة بالأردن وأثاروا موجة غضب واسعة!

كتب Author 2
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تعرضت مقبرة بمحافظة في إلى اعتداء غريب من نوعه من قبل مجهولين، فجر موجة غضب في البلاد وسط مطالبات بمحاسبة المتسبين.

 

ووثقت مقاطع فيديو وصور متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ورصدتها “وطن” لحظة تجريف أكثر من 300 قبر لفتح طريق وسطها.

 

 

وتسببت الحادثة الغريبة بغضب عائلات المتوفين الذين تعرضت قبورهم للدمار، وظهر بأحد الفيديوهات شاب وهو يمسك بقطعة قماش ويقول إنها قطعة من ، بعدما اختلطت الجثث وتبعثرت القبور، متسائلاً: “كيف لي الآن أن أعرف أين جثة قريبي؟”.

 

ونقلت صحيفة “رؤيا” الأردنية عن رئيس بلدية الرصيفة أسامة حيمور، إنه تم القبض على المعتدي على مقبرة الرصيفة هو وسائق وإن بلدية الرصيفة ووزارة الاوقاف ستقاضيان المعتدي وسائق الجرافة بعد أن قاما باعتداء صارخ على المقبرة بحجة فتح شارع.

 

وأكد حيمور أن لم تقم بإعطائه أي تصريح ليقوم بفتح شارع داخل المقبرة.

 

وشدد حيمور على أن البلدية لن تسمح بمثل هذا الاعتداء، إضافة إلى أن المعتدي قام بهدم السور الذي يحمي المقبرة.

 

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