“لا العايش ولا الميت مرتاح”.. “شاهد” ماذا فعل بلطجية في مقبرة الرصيفة بالأردن وأثاروا موجة غضب واسعة!

تعرضت مقبرة الرصيفة بمحافظة الزرقاء في الأردن إلى اعتداء غريب من نوعه من قبل مجهولين، فجر موجة غضب في البلاد وسط مطالبات بمحاسبة المتسبين.

ووثقت مقاطع فيديو وصور متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ورصدتها “وطن” لحظة تجريف أكثر من 300 قبر لفتح طريق وسطها.

الاعتداء على مقبرة الرصيفة القديمة وتجريف عدد من القبور لفتح شارع وإنشاء مبنى! الحمدلله عنا بالاردن لا العايش ولا الميت مرتاح#الاردن pic.twitter.com/NPpnQzYGuN — General Inspector (@GeneralInspect2) December 22, 2020

انتهاك حرمة مقبرة الرصيفة وطمر عدة قبور لفتح طريق . pic.twitter.com/LAg0HFGIsb — sahemabadi (@sahemabadi) December 22, 2020

وتسببت الحادثة الغريبة بغضب عائلات المتوفين الذين تعرضت قبورهم للدمار، وظهر بأحد الفيديوهات شاب وهو يمسك بقطعة قماش ويقول إنها قطعة من كفن، بعدما اختلطت الجثث وتبعثرت القبور، متسائلاً: “كيف لي الآن أن أعرف أين جثة قريبي؟”.

عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:(كسر عظم الميت ككسره حيا)

رواه أحمد وابن ماجه وأبو داوود#مقبرة_الرصيفة pic.twitter.com/eokFshKKDH — نيڤين العياصرة✳️ (@26ayasrah_Neven) December 22, 2020

#الأردن:غضــب يعم الشارع الأردني في أعقاب قيام مواطنين بجـرف أكثر من300قبر في الرصيفة

توجه الأهالي إلى مقبرة الرصيفة للبحث عن قبور ذويهم حسب شهود عيان شاهدوا جــثــث الموتى خارج القبور#صورة احد الأكفان الممزقة. pic.twitter.com/qmYGXdTJNe — أركــــــــــــــــان (@ar2aan) December 22, 2020

ونقلت صحيفة “رؤيا” الأردنية عن رئيس بلدية الرصيفة أسامة حيمور، إنه تم القبض على المعتدي على مقبرة الرصيفة هو وسائق الجرافة وإن بلدية الرصيفة ووزارة الاوقاف ستقاضيان المعتدي وسائق الجرافة بعد أن قاما باعتداء صارخ على المقبرة بحجة فتح شارع.

وأكد حيمور أن البلدية لم تقم بإعطائه أي تصريح ليقوم بفتح شارع داخل المقبرة.

وشدد حيمور على أن البلدية لن تسمح بمثل هذا الاعتداء، إضافة إلى أن المعتدي قام بهدم السور الذي يحمي المقبرة.

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