فريق ريال مدريد الاسباني
فريق ريال مدريد الاسباني
رياضة

“شاهد” الريال يقسو على غرناطة بهدفين نظيفين في الدوري الإسباني

كتب وطن
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فاز فريق بهدفين نظيفين دون رد على فريق في مباراة نارية جمعت الفريقين الليلة الماضية على ملعب ” ألفريدو دي ستيفانو” في إطار المنافسات الجولة ال15 للدوري الإسباني.

 

وشهدت المباراة المنافسة القوية بين كلا الفريقين في السيطرة على الكرة داخل الملعب، وتهديد أكثر من مرة شباك حارس مرمى ريال مدريد “الملكي” البلجيكي كورتوا، دون جدوى، على طول أحداث الشوط الأول.

وجاء الهدف الأول لفريق الريال في الدقيقة ال57 عن طريق لاعب خط الوسط البرازيلي كاسيميرو، فيما سجل الديك الفرنسي كريم بنزيما وهداف فريق ريال مدريد الإسباني في الدقيقة ال94 من الوقت البديل قبل انتهاء المباراة بين كلا الفريقين سددها عبر تمريرة عرضية له مرة من فوق حارس غرناطة البرتغالي روي سيلفا، لينتهي بتلك النتيجة المباراة بين المنافسين بانتصار فريق الريال وكسب ثلاثة نقاط ثمينة في رصيده.

 

ويرتفع رصيد فريق ريال مدريد الإسباني بعد فوزه على غرناطة في صدارة ترتيب الدوري “” برصيد 32 نقطة، متساوياً مع المنافس القوي ، بينما تجمد فريق غرناطة في المركز السابع برصيد 21 نقطة في ترتيب الدوري.

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