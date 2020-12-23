احتفلت الفنانة المغربية دنيا بطمة بالذكرى الثامنة من زواجها على المنتج البحريني محمد الترك.

ونشرت دنيا بطمة عبر خاصية القصص المصورة على حسابها الخاص على موقع “إنستغرام” مقطع فيديو تضمن مجموعة من الصور التي جمعتهما في مناسبات مختلفة.

وعبرت الفنانة المغربية عن حبها لزوجها من خلال التعليق: “كل عيد زواج وأنت الحب. رغم الصعوبات لم تترك يدي أي لحظة. وبحبنا القوي تخطينا كل شيء”.

وأضافت: “مع كل مشكلة كان حبنا يقوى ويتجدد. شاركتني طموحاتي ونجاحاتي وبعد كل العراقيل الصعبة ربي رزقنا أجمل هدية، فرحتنا الأولى غزل في 16-6-2016. وبعدها بثلاث سنوات ربي رزقنا بالفرحة الثانية ليلى روز 10-1-2020”.

وتابعت بطمة: “واليوم عيد زواجنا الثامن وكل يوم يمر من عمري أحبك أكثر وأكثر وكل يوم أتعلق بيك أكثر وأكثر وكل يوم حبي لك يتجدد أكثر وأكثر. كل عام وأنت تاج يللي أتزين به في كل مكان وزمان. كل عام وانت سندي وحبيب عمري وأبو بناتي. أحبك حباً لا ينتهي. زوجتك دنيا بطمة.

هذا وأعاد الترك نشر الرسالة عبر الخاصية نفسها على حسابه الخاص على التطبيق وعلق: “أجمل إهداء من أغلى الناس على قلبي. أم عيالي وملكتي”.

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