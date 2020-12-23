قاد مقطع فيديو لرجل أعمال أوروبي في دبي يرمي خلاله مبالغ مالية بعملة اليورو في الهواء من سيارته على عدد من العمال الآسيويين الذين تزاحموا دون التزام بالتدابير الاحترازية من فيروس كورونا، إلى اكتشاف جريمة أكبر.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة التي نقلتها وسائل إعلام محلية أن المبالغ المالية التي ألقاها المتهم على الآسيويين كانت مزورة، والغرض منها أن يرفع من عدد متابعيه على “انستجرام”، والادعاء أمام متابعيه بأنه ثري ويعيش حياة بذخ وترف.

وأقر المتهم أن المبلغ الذي ألقاه في الشارع وتحديداً في المنطقة الصناعية في دبي، يبلغ 50 ألف يورو مزورة، وأنه اشتراها من بائع في أحد المحال التجارية.

وبعد القبض على البائع، أقر أنه أقدم على طباعة المبلغ المزور بناءً على طلب رجل الأعمال وسلمها له دون أن يعرف سبب استخدامها له، فيما بينت تحقيقات النيابة العامة أنه تم ضبط مبالغ مزورة مع رجل الأعمال والبائع من فئتي الدولار واليورو.

ووجهت النيابة العامة في دبي إلى رجل الأعمال تهمة حيازة 750 ألف دولار أمريكي مزورة ضبطت بمقر سكنه وكان قد اشتراها عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وشحنها من دولة آسيوية إلى دبي، إلى جانب تهمة تزييف 476 ألفا و500 يورو، إضافة إلى التعامل بمبلغ 50 ألف يورو مزورة وهي التي ألقاها على الأسيويين في الشارع.

كما وجهت النيابة العامة للبائع تهمة تزييف 476 ألفا و500 يورو، إلى جانب تزييف مبلغ مليون ونصف المليون يورو كان قد طبعها، وكان سيبيعها إلى رجل الأعمال مقابل 1100 درهم.

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