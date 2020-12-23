تفاصيل قائمة هدافي وترتيب الدوري الإيطالي في الجوالة ال14

يتربع فريق الميلان الإيطالي على صدارة ترتيب الدوري الإيطالي “الكاليشو” برصيد 31 نقطة، مع فارق نقطة واحدة للمنافس المتألق في دوري الدرجة الأولى “الممتازة” فريق الانتر ميلان.

فيما جاء كلاً من فريق يوفنتوس الإيطالي ونابولي في المركزين الثالث والرابع مع تساوي كلا الفريق في النقاط برصيد 24 نقطة، يليه في المركز الخامس فريق روما الإيطالي الذي يقدم أداء الجميل في الدوري الإيطالي “الكاليشو” برصيد 24 نقطة، ثم كلا من الفرق ساسولو وأتالانتا ولاتسيو وفيرونا وفيي المركز العاشر من ترتيب الدوري سامبدوريا برصيد 17 نقطة بفارق كبير عن المتصدر الميلان.

بينما جاء ترتيب هدافي الدوري الإيطالي “الكاليشو” على النحو التالي:

المركز الأول: الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) برصيد 12 هدفاً

المركز الثاني: البلجيكي روميلو لوكالو (الانتر ميلان) برصيد 11 هدفاً

المركز الثالث: السويدي إبراهيموفيتش (الميلان) برصيد 10 أهداف.

المركز الرابع: الايطالي أندريا بيلوتي (تورينو) برصيد 9 أهداف.

المركز الخامس: الايطالي تشيرو ايموبيلي (لاتسيو) برصيد 8 أهداف.

المركز السادس: الأرميني مخيتاريان (روما) برصيد 7 أهداف.

المركز السابع: الإيطالي دومينيكو بيراردي (ساسولو) برصيد 6 أهداف.

المركز السابع: الإيطالي فابيو كوالياريلا (سامبدوريا) برصيد 6 أهداف.

المركز السابع: البرازيلي جواو بيدرو ( كالياري) برصيد 6 أهداف.

المركز الثامن: البوسني إدين دجيكو (روما) برصيد 5 أهداف.

المركز الثامن: الايطالي فرانشيسكو كابوتو (ساسولو) برصيد 5 أهداف.

المركز التاسع: الإيطالي غايتانو كاستروفيلي ( فيورنتينا) برصيد 4 أهداف.