بعد منافستها هيفاء وهبي بسباق “المؤخرات”.. “شاهد” سمية الخشاب تشحذ همم متابعيها بملابس مثيرة من الجيم

نشرت الفنانة المصرية سمية الخشاب، مقطعا مصورا لها من داخل الجيم عرضها لانتقادات حادة نظرا لما ارتدته من ملابس مثيرة كشفت مفاتنها بشكل كبير.

وأظهر المقطع المتداول والذي نشرته سمية الخشاب على حساباتها بمواقع التواصل، أظهرها وهي ترتدي ملابس رياضية ضيقة أبرزت مفاتنها وهي تؤدي التمارين.

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وكتبت سمية معلقة على المقطع الذي نشرته: “ما تخليش حد يشتغل بجهد أكتر منك”.

ويشار إلى أنه أوائل ديسمبر الجاري وفي طلة أثارت جدلا واسعا ظهرت الفنانة المصرية سمية الخشاب، في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي؛ بإطلالة فاضحة بها الانظار مرتدية فستانا شفافا باللون الأسود كشف مفاتنها.

وما لفت انتباه النشطاء أكثر هو ظهور سمية بنفس الفستان الذي أطلت بها الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي قبل ذلك، حيث رأى البعض أنها وضعت نفسها في مقارنة معها منتقدين سباق الفنانات في التعري والسفالة لجذب الأنظار.

ولم تكن الفنانة سمية الخشاب؛ هي الأولى التي تظهر بهذا التصميم، وسبقتها الفنانة هيفاء وهبى خلال ظهورها فى إحدى جلسات التصوير أيضا بنفس الجمبسوت ولا يوجد أى اختلاف بين التصميمين.

يُذكر أن آخر أعمال سمية الخشاب هو كليب “عربيّة أنا”، الذي تمّ تصويره تحت إدارة المخرجة اللبنانية رندلى قديح، ويُعَد ‏التعاون ‏الثانى بينهما بعد كليب م”يا مسكين‎”‎.

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