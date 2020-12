بالفيديو: البيج ميلان يثبت أحقيته في تصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي

نجح فريق الميلان الإيطالي على الحفاظ على صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد ال34 نقطة، بعد حسمه ذلك أمام فريق لاتسيو في قمة الجولة ال14 من منافسات دوري الدرجو الممتازة بثلاثة أهداف لهدفين لفريق الضيف، على ملعب ” ملعب سان سيرو”.

واستطاع فريق الميلان الايطالي من افتتاح أولى أهدافه في المباراة في الدقيقة ال10 بواسطة اللاعب الكرواتي “أنتي ريبيتش” من ركلة جزاء، بينما جاء الهدف الثاني في الدقيقة ال17 عن طريق العب الوسط التركي هاكان تشالهانوجلو.

بينما سجل فريق الضيف لاتسيو عند الدقيقة ال28 من ضربة جزاء نفذها اللاعب الايطالي “شيرو إيموبيلي”، ومتابعة من زميله الاسباني “لويس ألبيرتو” بعد تصدي حارس مرمى الميلان “جيانلويجي دوناروما” قبل أن ينتهي الشوط الأول بتقدم الميلان بهدفين مقابل هدف واحد.

أما في الشوط الثاني، عاد الهداف الايطالي “شيرو إيموبيلي” في فريق لاتسيو وتمكن من تسجيل هدف التعديل على فريق الميلان عند الدقيقة ال58 لتشتعل المنافسة بين كلا الفريقين في القمة الختامية من الجولة ال14 للدوري الايطالي “الكاليشو”.

لكن الميلان عاد من بعيد وقتل المباراة ضد فريق لاتستو في الدقيقة ال90 قبل نهاية أحداث المباراة عن طريق اللاعب الفرنسي ثيو هيرنانديز في شباك الضيف، ليتربع بتلك النتيجة على ترتيب “الكاليشو” الإيطالي بفارق نقطة وحيدة عن المنافس العنادي الانتر ميلان.

