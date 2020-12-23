بالثلاثية توتنهام يضرب فريق ستوك ستي ويبلغ نصف نهائي كأس الرابطة الانجليزية

بلغ فريق توتنهام الانجليزي الوصول إلى نصف نهائي كأس الرابطة الانجليزيةبعد فوزه بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد على فريق ستوك ستي، في مباراة نارية جمعت كلا الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب “بريطانيا” الشهير.

وجاء هدف التقدم عن طريق المهاري الويلزي جاريث بيل اللاعب السابق فريق ريال مدريد في الدقيقة ال22 من أحداث الشوط الأول عبر تمريرة عرضية رأسية من لاعب خط الدفاع والوسط الإنجليزي هاري وينكس إلى بيل لتعانق شباك مرمى ستوك ستي، لينتهي بعدها أحداث بتقدم توتنهام “السبيرز” بهدف نظيف.

وفي الدقيقة ال53 سجل فريق ستوك سيتي هدف التعديل في الشوط الثاني عن طريق الايرلندي جوردان تومبسون، لكن فريق توتنهام لم يكتفوا بالهدف واستطعوا التقدم بهدفين أخرين، في الدقيقة ال70 المدافع الويلزي بن دافيز، أما الهدف الثالث الناري عن طريق الهداف الإنجليزي هاري كين في الدقيقة ال81

وبهذا الفوز تنتهي المباراة التي كلا الفريقين، بتأهل فريق توتنهام “السبيرز” إلى نصف النهائ “المربع الذهبي” من كأس الرابطة الانجليزية، مع خروج الفريق المنافس “ستوك ستي”.