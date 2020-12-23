“من أين لك هذا؟”.. العمانيون فاض بهم الكيل من “الفساد” وهذه رسالتهم للسلطان هيثم بن طارق

دشن ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان حملة واسعة، طالبوا فيها سلطانهم بمحاسبة كافة المتورطين بقضايا الفساد في البلاد.

وتصدر وسماً بعنوان “#سلطاننا_محاسبة_الفاسد_مطلب” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر السلطنة.

نحن لا نعاني من نقص في الأموال، بل من زيادة في اللصوص.

#سلطاننا_محاسبة_الفاسد_مطلب pic.twitter.com/mdlJqpXX7n — 𝑴𝑨𝒁𝑰𝑵🇴🇲 (@mazin_h9) December 22, 2020

وحوى الوسم مئات التغريدات التي تطالب من السلطان العماني هيثم بن طارق بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لعقاب ووقف كل من تسول له نفسه باستغلال نفوذه ومنصبه لمكاسب شخصية.

" والله تعالى لا ينصر أي أمة تخالف سننه"

الدكتور سيف الهادي @aboaosama #سلطاننا_محاسبه_الفاسد_مطلب pic.twitter.com/dVGL5NbFL7 — ناصر بن سعيد الرحبي (@nasser_alrahbi9) December 22, 2020

وجاء ضمن تلك المطالبات من النشطاء ما نصّه “استرجاع جميع المال مطلب شعبي بسؤال بسيط وبسيط جدا من اين لك هذا اراضي بالآف الامتار قصور مباني لا تعد ولا تحصى مولانا حفظه الله في جميع خطاباته اكد على المحاسبة فالجهاز الاداري للدولة شبه أستقر وتصحيح الوضع المالي يمشي بالمسار الصحيح تبقى سيدي المحاسبة”.

استرجاع جميع المال مطلب شعبي بسؤال بسيط وبسيط جدا من اين لك هذا اراضي بالآف الامتار قصور مباني لا تعد ولا تحصى مولانا حفظه الله في جميع خطاباته اكد على المحاسبة فالجهاز الاداري للدولة شبه أستقر وتصحيح الوضع المالي يمشي بالمسار الصحيح تبقى سيدي المحاسبة #سلطاننا_محاسبة_الفاسد_مطلب pic.twitter.com/ZVE5r6MNKh — الأكثر انتشاراً (@Aminar_of_Oman) December 22, 2020

وقال مغرد آخر: “نعم نطالب محاسبة الجهات الحكومية والشركات الخاصة لا محاسبة المواطن الفقير ورفع الأسعار من أجل استرجاع مال الدولة من خلال المواطن يجب المحاسبة من الطبقة الأولى حتى طبقة الفقير وليس العكس.

نعم نطالب محاسبة الجهات الحكومية والشركات الخاصه لا محاسبة المواطن الفقير ورفع الأسعار من أجل أستراجع مال الدواله من خلال المواطن يجب المحاسبة من الطبقة الأولى حتى طبقة الفقير وليس العكس #سلطاننا_محاسبه_الفاسد_مطلب pic.twitter.com/qQ6b6isAXl — ¶وجع الغياب ¶ (@CgyRzF0PVVa6cai) December 22, 2020

وشكى أحد المغردين مشكلته:”#سلطاننا_محاسبه_الفاسد_مطلب، مسرحة من العمل، سجلنا بـ الأمان الوظيفي و انصدمنا بعدم إيداع المبالغ، راجعنا وزارة العمل، عملنا بمشروع مصفاة صحار ومشروع لوى للبلاستك وتم تسريحنا وذهبنا لـ الأمان الوظيفي ولم نجد شيء”.

#سلطاننا_محاسبه_الفاسد_مطلب

مسرحة من العمل

– سجلنا بـ الأمان الوظيفي وانصدمنا بعدم ايداع المبالغ

– راجعنا وزارة العمل @Labour_OMAN بصحار وبدون استجابة

– عملنا بمشروع مصفاة صحار ومشروع لوى للبلاستك وتم تسريحنا وذهبنا لـ الأمان الوظيفي ولم نجد شيء pic.twitter.com/gQ0cAZscun — Njski (@Njski2) December 22, 2020

فيما قال مغرد في تغريدة له عبر الوسم: ” السؤال المطروح حالياً : هل سيتم عرض صور من خانوا الوطن كما تم عرض صور المواطنين و المخالفين لقرارات اللجنة العليا ؟ أم أن هذه العقوبات تنطبق على البسطاء فقط ؟ #سلطاننا_محاسبه_الفاسد_مطلب”.

ومنذ توليه الحكم بدأ السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الجديد، في تعديل منظومة الإدارة الداخلية للسلطنة وأعلن الحرب على الفساد الإداري كما وعد في خطابه الرسمي الأول عقب توليه مقاليد الحكم.

وكان موقع ” تاكتيكال ريبورت” الاستخباراتي، نشر تقريراً كشف فيه عن أن السلطان هيثم بن طارق، عقد مؤخراً اجتماعاً مع كبار المسؤولين العمانيين لبحث الجهود المبذولة للحد من إساءة استخدام الأموال في السلطنة.

وضم الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء للعلاقات وشؤون التعاون الدولي “أسعد بن طارق”، ووزير الداخلية “حمود بن فيصل البوسعيدي”، ووزير ديوان البلاط السلطاني “خالد البوسعيدي”.

ونقل الموقع على لسان السلطان هيثم بن طارق قوله إن جهوده للحد من سوء استخدام الأموال ستبدأ بنفسه وعائلته ليكون مثالاً لجميع المسؤولين وأفراد عائلة آل سعيد الحاكمة.

وكشف أنه زود وزارة المالية بقائمة شاملة بأمواله وأموال عائلته وطلب تخفيض نفقات ديوان السلطنة بحوالي 30%.

وأضاف أنه أقال ما يقرب من 300 موظف حكومي كانوا يتلقون رواتب عالية لسنوات، يشمل هؤلاء الموظفين المستشارين والضباط ومسؤولي الأمن في ديوان البلاط السلطاني.

يشار إلى أن السلطان هيثم بن طارق، دعا في أول خطاب له عقب توليه الحكم في فبراير الماضي، لإكمال مسيرة البناء التي قادها السلطان الراحل قابوس بن سعيد بن تيمور خلال 50 عاما، مؤكدا عزمه التوجه لإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة وتحديث منظومة التشريعات والقوانين وحوكمة الأداء والنزاهة والمساءلة والمحاسبة.

وقال السلطان هيثم في الخطاب -الذي بث على التلفزيون والإذاعات الوطنية- ورصدته (وطن) حينها إن عمان على أعتاب مرحلة مهمة من مراحل التنمية والبناء، مشيرا إلى بدء تطبيق الرؤية المستقبلية “عُمان 2040” والتفاعل مع التحديات الدولية الراهنة وتأثيراتها على المنطقة.

وقال في خطابه إن الشباب هم ثروة الأمم وموردها الذي لا ينضب، مؤكدا الحرص على الاستماع لهم وأنهم سيجدون العناية التي يستحقونها.

كما أكد أن الاهتمام بالتعليم والبحث العلمي والابتكار ضمن الأولويات الوطنية.

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