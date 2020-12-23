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“من أين لك هذا؟”.. العمانيون فاض بهم الكيل من “الفساد” وهذه رسالتهم للسلطان هيثم بن طارق

كتب وطن
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دشن ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان حملة واسعة، طالبوا فيها سلطانهم بمحاسبة كافة المتورطين بقضايا في البلاد.

 

وتصدر وسماً بعنوان “#سلطاننا_محاسبة_الفاسد_مطلب” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر السلطنة.

 

 

وحوى الوسم مئات التغريدات التي تطالب من السلطان العماني بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لعقاب ووقف كل من تسول له نفسه باستغلال نفوذه ومنصبه لمكاسب شخصية.

 

 

 

وجاء ضمن تلك المطالبات من النشطاء ما نصّه “استرجاع جميع المال مطلب شعبي بسؤال بسيط وبسيط جدا من اين لك هذا اراضي بالآف الامتار قصور مباني لا تعد ولا تحصى مولانا حفظه الله في جميع خطاباته اكد على المحاسبة فالجهاز الاداري للدولة شبه أستقر وتصحيح الوضع المالي يمشي بالمسار الصحيح تبقى سيدي المحاسبة”.

 

 

وقال مغرد آخر: “نعم نطالب محاسبة الجهات الحكومية والشركات الخاصة لا محاسبة المواطن الفقير ورفع الأسعار من أجل استرجاع مال الدولة من خلال المواطن يجب المحاسبة من الطبقة الأولى حتى طبقة الفقير وليس العكس.

 

 

وشكى أحد المغردين مشكلته:”#سلطاننا_محاسبه_الفاسد_مطلب،  مسرحة من العمل، سجلنا بـ الأمان الوظيفي و انصدمنا بعدم إيداع المبالغ، راجعنا وزارة العمل، عملنا بمشروع مصفاة صحار ومشروع لوى للبلاستك وتم تسريحنا وذهبنا لـ الأمان الوظيفي ولم نجد شيء”.

 

 

فيما قال مغرد في تغريدة له عبر الوسم: ” السؤال المطروح حالياً : هل سيتم عرض صور من خانوا الوطن كما تم عرض صور المواطنين و المخالفين لقرارات اللجنة العليا ؟ أم أن هذه العقوبات تنطبق على البسطاء فقط ؟ #سلطاننا_محاسبه_الفاسد_مطلب”.

 

ومنذ توليه الحكم بدأ السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الجديد، في تعديل منظومة الإدارة الداخلية للسلطنة وأعلن الحرب على الفساد الإداري كما وعد في خطابه الرسمي الأول عقب توليه مقاليد الحكم.

 

وكان  موقع ” تاكتيكال ريبورت” الاستخباراتي، نشر تقريراً كشف فيه عن أن السلطان هيثم بن طارق، عقد مؤخراً اجتماعاً مع كبار المسؤولين العمانيين لبحث الجهود المبذولة للحد من إساءة استخدام الأموال في السلطنة.

 

وضم الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء للعلاقات وشؤون التعاون الدولي “أسعد بن طارق”، ووزير الداخلية “حمود بن فيصل البوسعيدي”، ووزير ديوان البلاط السلطاني “خالد البوسعيدي”.

 

ونقل الموقع على لسان السلطان هيثم بن طارق قوله إن جهوده للحد من سوء استخدام الأموال ستبدأ بنفسه وعائلته ليكون مثالاً لجميع المسؤولين وأفراد عائلة آل سعيد الحاكمة.

 

وكشف أنه زود وزارة المالية بقائمة شاملة بأمواله وأموال عائلته وطلب تخفيض نفقات ديوان السلطنة بحوالي 30%.

 

وأضاف أنه أقال ما يقرب من 300 موظف حكومي كانوا يتلقون رواتب عالية لسنوات، يشمل هؤلاء الموظفين المستشارين والضباط ومسؤولي الأمن في ديوان البلاط السلطاني.

 

يشار إلى أن السلطان هيثم بن طارق، دعا في أول خطاب له عقب توليه الحكم في فبراير الماضي، لإكمال مسيرة البناء التي قادها السلطان الراحل قابوس بن سعيد بن تيمور خلال 50 عاما، مؤكدا عزمه التوجه لإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة وتحديث منظومة التشريعات والقوانين وحوكمة الأداء والنزاهة والمساءلة والمحاسبة.

 

وقال السلطان هيثم في الخطاب -الذي بث على التلفزيون والإذاعات الوطنية- ورصدته (وطن) حينها إن عمان على أعتاب مرحلة مهمة من مراحل التنمية والبناء، مشيرا إلى بدء تطبيق الرؤية المستقبلية “عُمان 2040” والتفاعل مع التحديات الدولية الراهنة وتأثيراتها على المنطقة.

 

وقال في خطابه إن الشباب هم ثروة الأمم وموردها الذي لا ينضب، مؤكدا الحرص على الاستماع لهم وأنهم سيجدون العناية التي يستحقونها.

 

كما أكد أن الاهتمام بالتعليم والبحث العلمي والابتكار ضمن الأولويات الوطنية.

 

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