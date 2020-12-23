عبدالفتاح السيسي ، العلاقات الإسرائيلية المصرية
عبدالفتاح السيسي
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السيسي في ورطة كبيرة.. أمريكا اتخذت هذا القرار الصادم والبرلمان الأوروبي سيفرض عقوبات الشهر القادم

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أكد المحامي الدولي، ، أن الولايات المتحدة أصدرت قراراً بوقف مبلغ 225 مليون دولار من المساعدات التي تقدم لمصر، مشيراً إلى أن القرار ساري لحين تقديم وزارة الخارجية تقريرا تؤكد فيه أن تحترم التزاماتها الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

 

وقال رفعت، في تغريدة له رصدتها “وطن”، إن البرلمان الأوروبي بدوره سيفرض الشهر القادم عقوبات على النظام المصري الذي يقوده عبد الفتاح ، مضيفاً: “هذا يمهد لوضع عقوبات دولية على قادة ومسؤولين أمنيين”.

 

يأتي ذلك بعد موافقة الأمريكي، على تقديم مساعدات بقيمة 700 مليون دولار إلى السودان، كما وافقت على تقديم مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار.

 

ووفقاً لمشروع القانون، الذي تزامن مع إقرار حزمة ضخمة من برامج المساعدات والإغاثة المحلية لمواجهة تداعيات كوفيد- 19، فقد تم تخصيص مبلغ 135 مليون دولار لبورما، و506 مليون دولار إلى بليز وكوستاريكا وغواتيمالا وهندوراس ونيكارغوا وبنما.

 

وفي السياق، اتهم الرئيس الأمريكي ، الجيش المصري باستخدام لشراء .

 

وقال ترامب في معرض تعليقه على مشروع القرار الذي صادق عليه الكونغرس بشأن حزمة مساعدات “كوفيد-19″، إن أعضاء الكونغرس لم يقرأوا حتى مضمون المشروع الذي يتضمن بحسب قوله “85.5 مليون دولار لمساعدة كمبوديا، و134 مليون دولار لميانمار، و1.3 مليار دولار لمصر حيث سيخرج الجيش المصري لشراء معدات عسكرية روسية بشكل شبه حصري، و25 مليون دولار لبرامج الديمقراطية في باكستان، وعناصر أخرى غير ضرورية للإغاثة من فيروس كورونا”.

 

وهدد ترامب بعدم التوقيع على مشروع قانون بقيمة 892 مليار دولار لإغاثة الأمريكيين من تداعيات فيروس كورونا، ودعا إلى ضرورة تعديله، قائلاً: “مشروع القانون الذي يخططون الآن لإرساله إلى مكتبي مختلف كثيرا عما كان متوقعاً إنه حقا وصمة عار”.

 

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