أحرجت الإعلامية البارزة بقناة “الجزيرة” القطرية غادة عويس، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، بعد محاولته إلصاق تهمة عرقلة المصالحة القطرية الإماراتية لمنصات إعلامية قطرية في إشارة مبطنة لقناة “الجزيرة”.

وكان أنور قرقاش قد هاجم الجزيرة بشكل غير مباشر في تغريدة له قال فيها:”الأجواء السياسية والاجتماعية في الخليج العربي تتطلع إلى إنهاء أزمة قطر وتبحث عن الوسيلة الأمثل لضمان التزام الدوحة بأي اتفاق يحمل في ثناياه الخير للمنطقة، أما المنصات الإعلامية القطرية فتبدو مصممة على تقويض أي اتفاق. ظاهرة غريبة وصعبة التفسير”.

الأجواء السياسية والإجتماعية في الخليج العربي تتطلع إلى إنهاء أزمة قطر وتبحث عن الوسيلة الأمثل لضمان إلتزام الدوحة بأي إتفاق يحمل في ثناياه الخير للمنطقة، أما المنصات الإعلامية القطرية فتبدو مصممة على تقويض أي إتفاق. ظاهرة غريبة وصعبة التفسير. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 22, 2020

لترد عليه غادة عويس في كلمات نارية وضعته في موقف حرج: “حسب علمي التحقيق الذي اتهم الامارات بأنها فيها مركز الدعارة الأكبر هو تحقيق اسرائيلي بصحيفة يديعوت احرونوت وليس قطرياً، فماذا يقصد الدكتور”.

هذا وتأتي تصريحات الوزير الإماراتي مخالفةً للواقع الذي يرصد سعياً إماراتياً لمهاجمة الدوحة منذ تأكيد الكويت وقطر والسعودية حصول تقدم نحو اتفاق على إنهاء الأزمة الخليجية المستمرة منذ صيف 2017، مطلع ديسمبر الجاري.

ويشار إلى أنه مطلع الشهر الجاري، بثت قناة “سكاي نيوز عربية” المدعومة من الإمارات برنامجاً ضد قطر، عقب ساعات من إعلان أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الوصول إلى اتفاق لإنهاء الأزمة الخليجية، معرباً عن سعادته بـ”حل الخلاف بين الأشقاء، والحرص على التضامن الخليجي والعربي”.

وتقود الكويت وسلطنة عمان مساع قوية لإنهاء أزمة الخليج وشهدت الأيام الماضية تلميحات كبيرة من قبل مسؤولين في السعودية وقطر، بشأن إنهاء الأزمة بداية العام المقبل بينما تنشر تقارير من حين لآخر عن محاولات إماراتية لعرقلة هذه المصالحة.

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