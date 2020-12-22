غادة عويس
غادة عويس
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“مركز الدعارة الأكبر بالعالم”.. غادة عويس تُحرج وزيرا إماراتيا برد ناري بعد لمزه “الجزيرة” بتصريح خبيث 

كتب وطن
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أحرجت الإعلامية البارزة بقناة “” القطرية ، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية ، بعد محاولته إلصاق تهمة عرقلة المصالحة القطرية الإماراتية لمنصات إعلامية قطرية في إشارة مبطنة لقناة “الجزيرة”.

 

وكان أنور قرقاش قد هاجم الجزيرة بشكل غير مباشر في تغريدة له قال فيها:”الأجواء السياسية والاجتماعية في الخليج العربي تتطلع إلى إنهاء أزمة وتبحث عن الوسيلة الأمثل لضمان التزام الدوحة بأي اتفاق يحمل في ثناياه الخير للمنطقة، أما المنصات الإعلامية القطرية فتبدو مصممة على تقويض أي اتفاق. ظاهرة غريبة وصعبة التفسير”.

 

 

لترد عليه غادة عويس في كلمات نارية وضعته في موقف حرج: “حسب علمي التحقيق الذي اتهم بأنها فيها مركز الدعارة الأكبر هو تحقيق اسرائيلي بصحيفة يديعوت احرونوت وليس قطرياً، فماذا يقصد الدكتور”.

 

هذا وتأتي تصريحات الوزير الإماراتي مخالفةً للواقع الذي يرصد سعياً إماراتياً لمهاجمة الدوحة منذ تأكيد الكويت وقطر والسعودية حصول تقدم نحو اتفاق على إنهاء الأزمة الخليجية المستمرة منذ صيف 2017، مطلع ديسمبر الجاري.

 

ويشار إلى أنه مطلع الشهر الجاري، بثت قناة “” المدعومة من برنامجاً ضد قطر، عقب ساعات من إعلان أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الوصول إلى اتفاق لإنهاء الأزمة الخليجية، معرباً عن سعادته بـ”حل الخلاف بين الأشقاء، والحرص على التضامن الخليجي والعربي”.

 

وتقود الكويت وسلطنة عمان مساع قوية لإنهاء أزمة الخليج وشهدت الأيام الماضية تلميحات كبيرة من قبل مسؤولين في وقطر، بشأن إنهاء الأزمة بداية العام المقبل بينما تنشر تقارير من حين لآخر عن محاولات إماراتية لعرقلة هذه المصالحة.

 

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