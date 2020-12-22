ماذا قال ميسي عن تسجيل هدفه التاريخي رقم 644 في شباك بلد الوليد؟!

سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي 33 عاماً في الدقيقة ال66 من المباراة التي جمعته مع الفريق المنافس بلد الوليد رقم 644 هدفاً متجاوزاً بذلك الأسطورة البرازيلية في عالم الكرة المستديرة المعتزل بيليه الذي سجل مع فريق سانتوس البرازيلي الذي قد سجل 643 هدفاً.

وغرد الأسطورة الأرجنتينية ميسي عبر حسابه الرسمي على حسابه الانستغرام، قائلاً : “عندما بدأت لعب كرة القدم، لم أكن أعتقد مطلقاً أنني سأحطم أي أرقام قياسية، وحتى أقل من ذلك الذي حققته اليوم والذي كان لدى بيليه”.

وأردف ميسي، ” لا يسعني إلا أن أشكر كل من ساعدني في هذه السنوات، زملائي في الفريق وعائلتي وأصدقائي وكل من يدعمني كل يوم”.

وقد هنئ اللاعب البرازيلي المعتزل بيليه 85 عاماً لليونيل ميسي، قائلاً : عندما تفيض قلبك بالحب، من الصعب تغيير طريقك، أعرف ما هو الشعور عندما ترتدي قميصك كل يوم، أعلم انه لا يوجد شئ أفضل من المكان الذي نشعر به”.

وأضاف بيليه معلقاً على الهدف القياسي للأرجنتيني ميسي رقم 643 مع فريق برشلونة الإسباني، ” تهانينا على سجلك التاريخي يا ليونيل، لكن قبل كل شئ، تهانينا على مسيرتك الرائعة، أنا معجب بك كثيراً”.

ورد ميسي على تهنئة بيليه بتغريده أخرى، قائلاً: ” شكراً جزيلاً على رسالتك الرقيقة بيليه، الحقيقة هي أنه كان من الجميل رؤيته على ما تعينه هذه الكلمات قادماً من شخص رائع مثلك، أبعت لك عناق كبيراً”.

وقد حطم المهاجم ولاعب الوسط الأرجنتيني ميسي الرقم القياسي معادلة الأسطورة البرازيلية بيليه مسجل هدف رقم 643 هدفاً عبر ركلة جزاء سددها في شباك مرمى فالنسيا بعد التصدى من الحارس جوم دومينيش لتعانق برأسية الأرجنتني الشبكة مرة أخرى والتي انتهت بالتعادل في دوري الليغا الإسبانية .