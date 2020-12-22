“كيدهن عظيم”.. “شاهد” لماذا تتعمد ياسمين صبري تقليد هيفاء وهبي في كل شيء حتى “أوضاعها المثيرة”؟

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور للفنانة المصرية ياسمين صبري والفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، متسائلين فيها حول سر إصرار ياسمين صبري على تقليد هيفاء في ملابسها وظهورها أمام الجمهور.

وبيّنت الصور المنتشرة عبر مواقع التواصل فعلياً قيام ياسمين صبري بارتداء عديد من الملابس والإكسسوارات تقليداً للفنانة اللبنانية، حيث بينت إحدى الصور ارتداء ياسمين لنفس الرداء مع زوجها أحمد أبو هشيمة، الذي كانت قد ارتدته قبلها الفنانة هيفاء وهبي.

سؤال وليس تهكم ….

ليه ياسمين صبري ع رغم ثرائها بتتعمد تقليد هيفاء وهبي ؟!! pic.twitter.com/XIuAB9QuIJ — Reham HW 🌸 (@halawet_rouhh) December 13, 2020

كما بيّنت الصور انتقاء ياسمين صبري لإكسسوار في يدها نسخة طبق الأصل عن واحد كانت هيفاء قد ارتدته في وقت سابق.

وكشفت الصور أيضا اختيار ياسمين صبري لرداء “كاروهات” أحمر وأسود، وهو أيضاً ما كانت قد ارتدته هيفاء وهبي قبلها.

وعلقت إحدى الناشطات التي نشرت الصور بتساؤلها: “سؤال وليس تهكم.. ليه ياسمين صبري ع رغم ثرائها بتتعمد تقليد هيفاء وهبي؟”

سؤال وليس تهكم ….

ليه ياسمين صبري ع رغم ثرائها بتتعمد تقليد هيفاء وهبي ؟!! pic.twitter.com/XIuAB9QuIJ — Reham HW 🌸 (@halawet_rouhh) December 13, 2020

ورأى البعض أن ياسمين تحاول أن تغيظ طليقة زوجها أبوهشيمة هيفاء وهبي، عبر تقليد ملابسها وصورها السابقة مع أبوهشيمة.

وتستمر الفنانة المصرية ياسمين صبري في إثارة الرأي العام بين الحين والآخر، عبر أحداثها المتوالية، والتي كان آخرها ظهورها بصورة توحي بأنها حامل بعد زواجها من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة طليق هيفاء وهبي، ولكن لم تقم بالإعلان عن ذلك حتى اللحظة.

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