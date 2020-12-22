بالفيديو: برشلونة يعود بنقاط ثمينة من ميدان بلد الوليد بثلاثية نظيفية

تغلب فريق برشلونة الإسباني بثلاث أهداف نظيفة دون رد على فريق بلد الوليد ضمن منافسات الجولة الخامس عشر في إطار منافسات الجولة الخامس عشر للدوري “الليغا” الإسباني الليلة الماضية على ملعب الضيف المنافس ” نيوفو جوسي زورييلا”.

وسجل الأسطورة الأرجنتينية الهدف التاريخي له الليلة ليتجاوز الرقم القياسي لللاعب البرازيلي بيليه في تسجيله عدد الأهداف مع فريقه برشلونة “الكتالوني”، حيث وصل عدد الأهداف إلى 644 هدفاً.

وكان الهدف الأول للبرسا في الدقيقة ال21 عن طريق المدافع الفرنسي كليمنت لينجليه عبر تمريرة طويلية من قائد الفريق ميسي وضعها اللاعب الفرنسي برأسه في شباك حارس بلد الوليد بعد محاولته التصدى لها، بينما أضاف المهاجم الدنماركي مارتن برايثوايت الهدف الثاني في الدقيقة ال35 قبل انتهاء أحداث الشوط الأول من المباراة.

لكن ليونيل ميسي لم يخرج من المباراة، إلا بإضافة هدف ال644 له مع فريق برشلونة” البلوغرانا” في الدقيقية ال66 من أحداث الشوط الثاني للمباراة على يسار مرمى أصحاب الأرض بلد الوليد، لتنتهي المباراة بفوز الفريق الكتالوني بثلاثية نظيفة.

ويحتل فريق برشلونة ” البلوغرانا” بذلك الفوز المركز الخامس في ترتيب الدوري الإسباني “الليغا” برصيد 26 نقطة بفارق 6 نقاط عن المتصدر أتلتيكو مدريد ونقطتين أيضاً مع غريمه التقليدي ريال مدريد “الملكي” في المركز الثاني، بينما تجمد فريق بلد الوليد بتلك الخسارة عند 14 نقطة في المركز الرابع عشر بجدول الترتيب.