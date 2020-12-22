طلعت يوسف يشترط من أجل قيادة الإسماعيلي بعد إقالة البرازيلي ريكاردو

يُنتظر عشاق فريق الإسماعيلي المصري مدربهم الفني الجديد، بعد إعلان إدارة النادي عن عقد جلسة اجتماع اليوم، من أجل اختيار مدرب الفريق خلفاً للبرازيلي هيرون ريكاردو الذي تم إقالته عقب الهزيمة الذي تكبدها الإسماعي ضد المنافس الجونة بهدفين مقابل هدف وحيد في الجولة الثالثة من منافسات الدرجة الأولى الممتازة لدوري المصري.

وقد استقرت أعضاء مجلس إدارة نادي الإسماعي على التعاقد مع المدرب المصري طلعت يوسف المدير الفني السابق لاتحاد السكندري، من أجل قيادة فريق الاسماعلي “الدراويش” الفترة القادمة مع مساعدة المدرب محمد وهبة كمدرب عام وسعفان الصغير مدرب لحراس مرمى الإسماعيلي “الدروايش”، لكن المدرب اشترط على للقبول والموافقة على العرض، وهو الجلوس مع رئيس النادي إبراهيم عثمان لتشاور حول طبيعة الأمور القادمة، إلى جانب تعين محمد إبراهيم مدرباً عاماً للفريق.

ويحتل فريق الإسماعيلي في المركز الثاني عشر في ترتيب الدوري المصري للدرجة الممتازة برصيد نقطتين، بعد خسارته التي تكبد بها من المنافس الجونة الذي سبقه في المركز الخامس برصيد 5 نقاط، بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر الأهلي المصري.