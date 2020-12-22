“شاهد” نائب كويتي “رائق البال” يغط في نوم عميق بينما المجلس يغلي وليحترق العالم!

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بالكويت صورة أثارت موجة من الانتقاد والجدل، توثق نوم أحد النواب الكويتيين، خلال جلسة لمجلس الأمة الكويتي.

ويظهر بالصورة النائب الكويتي حمد سيف الهرشاني، وهو يغط في نوم عميق خلال وقائع إحدى الجلسات في مجلس الأمة الكويتي.

وعبر المغردون عن انتقادهم واستياءهم لمثل هذا الاستهتار بجلسات المجلس، وعدم التركيز داخلها، والوصول لمرحلة النوم أيضاً.

فيما قال مغرد آخر منتقداً ما وثقته عدسة الكاميرا من نوم للنائب الكويتي: ” ليت الشيبان أمسوا ذاك الليل”.

ليت الشيبان امسو ذاك الليل — عيد معكام آل طفلان (@eajmi2) December 22, 2020

فيما قال مغرد آخر: ” نوم العوافي ارقد أديت اللي عليك بجداره تستحق عليها كل شكر واثبت جدارتك بكفاءة”.

نوم العوافي ارقد اديت اللي عليك بجداره تستحق عليها كل شكر واثبت جدارتك بكفاءه — [email protected] (@snalkouh1951) December 22, 2020

أما آخر فعلق على فوز الهرشاني في انتخابات المجلس وقال: ” فزت و أدرت الجلسة الافتتاحية والآن نوم العوافي”.

فزت وادرت الجلسه الافتتاحية والان نوم العوافي — diwan al arab ديوان (@diwanalarab8899) December 22, 2020

وكان النائب الكويتي الهرشاني قد تولى رئاسة مجلس الأمة الكويتي اعتباراً لأنه الأكبر سناً، وبشكل مؤقت، خلال فترة انتخابات رئيس المجلس التي فاز فيها النائب الكويتي مرزوق الغانم وأصبح رئيساً له.

وشهدت قاعة الانتخابات مناوشات عديدة بين الهرشاني ونواب آخرين خلال فترة الانتخابات، كما قام باتخاذ قرارات بإخلاء القاعة بعد الإعلان عن فوز المرزوقي.

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