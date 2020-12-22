النائب الكويتي حمد سيف الهرشاني
النائب الكويتي حمد سيف الهرشاني
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“شاهد” نائب كويتي “رائق البال” يغط في نوم عميق بينما المجلس يغلي وليحترق العالم!

كتب وطن
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تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بالكويت صورة أثارت موجة من الانتقاد والجدل، توثق نوم أحد النواب الكويتيين، خلال جلسة لمجلس الأمة الكويتي.

 

ويظهر بالصورة ، وهو يغط في نوم عميق خلال وقائع إحدى الجلسات في الكويتي.

 

وعبر المغردون عن انتقادهم واستياءهم لمثل هذا الاستهتار بجلسات المجلس، وعدم التركيز داخلها، والوصول لمرحلة النوم أيضاً.

 

فيما قال مغرد آخر منتقداً ما وثقته عدسة الكاميرا من نوم للنائب الكويتي: ” ليت الشيبان أمسوا ذاك الليل”.

 

فيما قال مغرد آخر: ” نوم العوافي ارقد أديت اللي عليك بجداره تستحق عليها كل شكر واثبت جدارتك بكفاءة”.

 

أما آخر فعلق على فوز الهرشاني في انتخابات المجلس وقال: ” فزت و أدرت الجلسة الافتتاحية والآن نوم العوافي”.

 

وكان النائب الكويتي الهرشاني قد تولى رئاسة مجلس الأمة الكويتي اعتباراً لأنه الأكبر سناً، وبشكل مؤقت، خلال فترة انتخابات رئيس المجلس التي فاز فيها النائب الكويتي مرزوق الغانم وأصبح رئيساً له.

 

وشهدت قاعة الانتخابات مناوشات عديدة بين الهرشاني ونواب آخرين خلال فترة الانتخابات، كما قام باتخاذ قرارات بإخلاء القاعة بعد الإعلان عن فوز المرزوقي.

 

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