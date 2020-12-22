تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بالكويت صورة أثارت موجة من الانتقاد والجدل، توثق نوم أحد النواب الكويتيين، خلال جلسة لمجلس الأمة الكويتي.
ويظهر بالصورة النائب الكويتي حمد سيف الهرشاني، وهو يغط في نوم عميق خلال وقائع إحدى الجلسات في مجلس الأمة الكويتي.
نوم العوافي يالعود✋️#مجلس_الأمة pic.twitter.com/Z2ti1P0GFI
— شامل نيوز 🇰🇼 (@liferdefempire) December 22, 2020
وعبر المغردون عن انتقادهم واستياءهم لمثل هذا الاستهتار بجلسات المجلس، وعدم التركيز داخلها، والوصول لمرحلة النوم أيضاً.
— ⭐️ عبدالعزيز الحميّان ⭐️ (@MuRd107) December 22, 2020
وضعي بكلاس الساعة ٨ 😂 pic.twitter.com/aJFKNrRF4F
— ﮼هنا،العنزي 🐎 (@h_als3eed_87) December 22, 2020
فيما قال مغرد آخر منتقداً ما وثقته عدسة الكاميرا من نوم للنائب الكويتي: ” ليت الشيبان أمسوا ذاك الليل”.
ليت الشيبان امسو ذاك الليل
— عيد معكام آل طفلان (@eajmi2) December 22, 2020
فيما قال مغرد آخر: ” نوم العوافي ارقد أديت اللي عليك بجداره تستحق عليها كل شكر واثبت جدارتك بكفاءة”.
نوم العوافي ارقد اديت اللي عليك بجداره تستحق عليها كل شكر واثبت جدارتك بكفاءه
— [email protected] (@snalkouh1951) December 22, 2020
أما آخر فعلق على فوز الهرشاني في انتخابات المجلس وقال: ” فزت و أدرت الجلسة الافتتاحية والآن نوم العوافي”.
فزت وادرت الجلسه الافتتاحية والان نوم العوافي
— diwan al arab ديوان (@diwanalarab8899) December 22, 2020
وكان النائب الكويتي الهرشاني قد تولى رئاسة مجلس الأمة الكويتي اعتباراً لأنه الأكبر سناً، وبشكل مؤقت، خلال فترة انتخابات رئيس المجلس التي فاز فيها النائب الكويتي مرزوق الغانم وأصبح رئيساً له.
وشهدت قاعة الانتخابات مناوشات عديدة بين الهرشاني ونواب آخرين خلال فترة الانتخابات، كما قام باتخاذ قرارات بإخلاء القاعة بعد الإعلان عن فوز المرزوقي.
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