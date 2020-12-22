“شاهد” لحظة وصول أول رحلة طيران مباشرة من إسرائيل للمغرب والشكر موصول لمحمد السادس على انبطاحه

انطلقت اليوم، الثلاثاء، أول رحلة طيران مباشر من تل أبيب إلى العاصمة المغربية الرباط حاملة وفدا أمريكيا-إسرائيليا مشتركا لبحث اتفاقات تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل.

ويترأس جاريد كوشنر، صهر ومستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الوفد الأمريكي، فيما يترأس الوفد الإسرائيلي مستشار الأمن القومي مئير بن شبات، الذي ينحدر من والدين يهوديين ولدا في المغرب.

ونشرت صفحة “إسرائيل بالعربية” التابعة لخارجية الاحتلال على تويتر، مقطعا مصورا وثق لحظة وصول الطائرة الإسرائيلية للمغرب.

عاجل.. لحظات تاريخية.. وصول أول رحلة طيران مباشرة من إسرائيل الى المغرب بعد إعلان استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين

pic.twitter.com/HAAqFKqI1x — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) December 22, 2020

وكان “كوشنر” قد قال خلال احتفال أقيم في مدينة القدس، أن التطبيع مع المغرب “سيوفر مجموعة جديدة كاملة من الفرص لشمال إفريقيا والشرق الأوسط بأسره”.

وأضاف كوشنر في حديثه: “أدت جهودنا الجماعية إلى ولادة شرق أوسط جديد حيث تحدث الإنجازات والنجاحات الكبيرة كل يوم تقريبا”. فيما أشاد نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال بما وصفه بـ “الثورة” التجارية التي أطلقها اتفاق التطبيع الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، والذي وعد بأنه سيطبق أيضا بالنسبة للمغرب.

وقال نتنياهو عن الإسرائيليين والإماراتيين “الجميع منشغلون بتقبل بعضهم البعض وبممارسة الأعمال التجارية معًا”، مضيفا: “والشيء نفسه الآن سيحدث في الرباط والدار البيضاء. نعم، كان الإسرائيليون هناك من قبل ولكن مع الرحلات الجوية المباشرة سيكون الأمر مختلفًا تمامًا”.

وكان المغرب قد حصل في مقابل استئناف العلاقات مع إسرائيل على اعتراف الولايات المتحدة بسيادته على الصحراء الغربية، المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر.

كما سيشمل استئناف العلاقات بين الجانبين تسهيل الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين وتطوير العلاقات في المجالين الاقتصادي والتكنولوجي، بحسب ما أعلن الديوان الملكي المغربي في العاشر من نوفمبر/ تشرين الثاني.

كما و يشمل الاتفاق إعادة فتح مكاتب الاتصال في تل أبيب والرباط والتي أغلقت في عام 2000 إثر تراجع العلاقات بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية، وفتح سفارات في نهاية المطاف.

وقال مسئولون إن المغرب سيسمح برحلات جوية مباشرة من وإلى إسرائيل لجميع الإسرائيليين، في الأوقات القادمة. ويعتبر المغرب رابع دولة تعقد مثل هذا الاتفاق مع إسرائيل منذ أغسطس/آب الماضي، بعد كل من الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان.

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