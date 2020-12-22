لاعب خط الوسط الإسباني سوسو
لاعب خط الوسط الاسباني سوسو
Videoرياضة

شاهد: كيف “أذل” اشبيلية فريق فالنسيا ونزع منه فوزاً صعباً في الدوري الاسباني

كتب وطن
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نجح فريق الاسباني من انتزاع فوز صعب من فريق بهدف نظيف دون رد الذي جمعت كلا الفريقين مساء اليوم الثلاثاء ، على ملعب ميستايا في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر في دوري الدرجة الأولى الممتازة الاسباني.

 

وجاء هدف الانتصار لفريق اشبيلة “الحمر والبيض” في الدقيقة 80 من انتهاء أحداث الشوط الأول عن طريق لاعب خط الوسط الإسباني .

 

وبهذا الفوز يحتل فريق اشبيلية المركز الخامس برصيد 23 نقطة، فيما تجمد فريق فالنسيا المتراجع برصيد 15 نقطة في المركز الخامس عشر بترتيب دوري .

 

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