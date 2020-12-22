شاهد: كيف “أذل” اشبيلية فريق فالنسيا ونزع منه فوزاً صعباً في الدوري الاسباني

نجح فريق اشبيلية الاسباني من انتزاع فوز صعب من فريق فالنسيا بهدف نظيف دون رد الذي جمعت كلا الفريقين مساء اليوم الثلاثاء ، على ملعب ميستايا في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر في دوري الدرجة الأولى الممتازة الاسباني.

ملخص تفوق "إشبيلية" على "فالنسيا" في مباراة تألق الحارس "ياسين بونو" 📺#ValenciaSevillaFC 0-1 pic.twitter.com/r1iZEP5sLL — LaLiga (@LaLigaArab) December 22, 2020

وجاء هدف الانتصار لفريق اشبيلة “الحمر والبيض” في الدقيقة 80 من انتهاء أحداث الشوط الأول عن طريق لاعب خط الوسط الإسباني سوسو.

وبهذا الفوز يحتل فريق اشبيلية المركز الخامس برصيد 23 نقطة، فيما تجمد فريق فالنسيا المتراجع برصيد 15 نقطة في المركز الخامس عشر بترتيب دوري الليغا الاسبانية.