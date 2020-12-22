من قلب المغرب.. “شاهد” فيديو قد يتسبب بكارثة للملك محمد السادس وسيُخرج ابن زايد عن شعوره

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار تفاعلاً واسعاً، يوثق تصويراً من داخل إحدى الصيدليات في دولة المغرب قررت مقاطعة المنتجات الإماراتية بسبب التطبيع ما قد يتسبب في أزمة للملك محمد السادس المطبع حديثا هو الآخر ويثير جنون ابن زايد.

ويظهر في المقطع المتداول والذي رصدته “وطن”، يافطات معلقة على أحد الرفوف في الصيدلية، مكتوب عليها: “اعتزاز بهويّتنا وثوابتنا لا نبيع الأدوية الإماراتية بسبب تطبيعها وإجرامها المستمر، متضامنون مع حملة “مقاطعة المنتجات الإماراتية”.

من المغرب العربي هذه المرة .. صيدليات تقرر #مقاطعه_المنتجات_الاماراتيه2 pic.twitter.com/fZBssW5szX — مقاطعة المنتجات الإماراتية (@UAE_boycottee) December 22, 2020

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع المقطع المتداول، معبرين عن اعجابهم بهذا الضمير الحر القادم من المغرب.

ومن تلك التعليقات قول أحد المغردين ما نصه: “ما شاء الله، دائماً شعب المغرب الحر يتصدر حملات المقاطعة ورفض التطبيع”.

ما شاء الله، دائماً شعب المغرب الحر يتصدر حملات المقاطعة ورفض التطبيع. — سعوديون ضد التطبيع (@Saudis2018) December 22, 2020

فيما قال آخر: “نصرتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم”.

نصرتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم — Sultan Rashdan (@SultanRashdan) December 22, 2020

وتستمر حملة مقاطعة المنتجات الإماراتية بالتداول بين الأوساط العربية، والتي انطلقت مطالبة من الجمهور العربي بعدم التعامل مع المنتجات الإماراتية وتلاشي شراءها من المحال التجارية، نظراً لما أجرمت به الإمارات بحق الشعوب العربية ومواقفها الأخيرة التطبيعية مع دولة الاحتلال، وكذلك موقفها الظالم تجاه اليمن، وقتلها لآلاف الأبرياء منهم.

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