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من قلب المغرب.. “شاهد” فيديو قد يتسبب بكارثة للملك محمد السادس وسيُخرج ابن زايد عن شعوره

كتب وطن
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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار تفاعلاً واسعاً، يوثق تصويراً من داخل إحدى الصيدليات في دولة قررت بسبب ما قد يتسبب في أزمة للملك محمد السادس المطبع حديثا هو الآخر ويثير جنون ابن زايد.

 

ويظهر في المقطع المتداول والذي رصدته “وطن”، يافطات معلقة على أحد الرفوف في الصيدلية، مكتوب عليها: “اعتزاز بهويّتنا وثوابتنا لا نبيع الأدوية الإماراتية بسبب تطبيعها وإجرامها المستمر، متضامنون مع حملة “مقاطعة المنتجات الإماراتية”.

 

 

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع المقطع المتداول، معبرين عن اعجابهم بهذا الضمير الحر القادم من المغرب.

 

ومن تلك التعليقات قول أحد المغردين ما نصه: “ما شاء الله، دائماً شعب المغرب الحر يتصدر حملات المقاطعة ورفض التطبيع”.

 

 

فيما قال آخر: “نصرتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم”.

 

 

وتستمر حملة مقاطعة المنتجات الإماراتية بالتداول بين الأوساط العربية، والتي انطلقت مطالبة من الجمهور العربي بعدم التعامل مع المنتجات الإماراتية وتلاشي شراءها من المحال التجارية، نظراً لما أجرمت به بحق الشعوب العربية ومواقفها الأخيرة التطبيعية مع دولة الاحتلال، وكذلك موقفها الظالم تجاه اليمن، وقتلها لآلاف الأبرياء منهم.

 

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