“شاهد” سقوط تاريخي لليوفي وفوز للتاريخ لفريق فيورنتينا في الدوري الإيطالي

سقط فريق يوفنتوس الإيطالي أمام المنافس الشرس فريق فيورنتينا الذي تغلب عليه بثلاثية نظيفة على ملعب صاحب الدار اليوفي “أليانز”، في إطار منافسات الجولة ال14 من مسابقة الدوري الإيطالي “الكاليشو”.

وافتتح تسجيل الأهداف فريق فيورنتينا مبكراً بعد مرور ثلاثة دقائق على بدء المباراة التي جمعت كلا الفريقين، بواسطة اللاعب الصربي دوسان فالهوفيتش في هجمة سريعة له سريعة له وانفراده بحارس اليوفي ليضعها في شباك المرمى، حيث شهدت أحداث الشوط الأول السيطرة الواضحة من فريق الضيف على مجريات ملاعب الكرة المستديرة أمام يوفنتوس” السيدة العجوز”.

وفي الشوط الثاني جاء هدف عكسي بالخطأ في شباك فريقه عن طريق اللاعب في مركز الظهير الأيسر للفريق البرازيلي أليكس ساندرو في الدقيقة ال76، وهدف أخر عن طريق لاعب اليوفي الأوروغوياني مارتن كاسيريس في الدقيقة ال81 ليسجل الهدف الثالث في مرمى فريقه، وسط حالة من الصدمة التي شهدها دفاع فريق يوفنتوس “السيدة العجوز” من تألق ومهارة فريق فيورنتينا الإيطالي “الفيولا” في السيطرة على كرة القدم في المباراة.

وبهذه النتيجة الثقيلة يحتل فريق الضيف فيورنتينا الإيطالي المركز الخامس عشر برصيد 14 نقطة، بينما خسر فريق يوفنتوس تلك النقاط الثمينة ليتراجع في المركز الرابع برصيد 24 نقطة، بفارق على المتربع على صدرارة الترتيب ” الميلان” برصيد 31 نقطة في دوري “الكاليشو” الإيطالي للدرجة الممتازة.