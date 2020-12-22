“شاهد” سارة الكندري في موقف لا تحسد عليه في صالون تجميل.. هذا ما حدث وجعلها توقف البث فوراً!

تعرضت الفاشينستا الكويتية سارة الكندري إلى موقف مُحرج جعلها تقطع البث أثناء تصويرها فيديو عبر “سناب شات”.

وأظهر الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي ورصدته “وطن”، سارة الكندري وهي تسأل موظفة صالون تجميل تدعى سوما بكل ثقة عن إعجاب زبائن المحل بشعرها.

وقالت سارة الكندري لـ”سوما”: “البنات يجون للصالون يسألونكم عن شعري صح؟”، لتحرجها سوما بالرد: “لا”، ما جعل سارة الكندري تقطع البث بعدما وجدت نفسها في موقف لا تحسد عليه.

"سارة الكندري" تتعرض لموقف محرج مع موظفة الصالون. pic.twitter.com/5Zv9DHGpNY — WHR (@whrumor) December 21, 2020

وسخر المغردون مما تعرضت له سارة الكندري، ورأوا أنها غبية وأنه كان بإمكانها أن تتفق معها قبل التصوير، أو تحذف الفيديو قبل تداوله.

طيب اتفقي معها قبل ماتصوري 😭هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه https://t.co/NTlwkNwwLy — Happy HiFa💞 (@HifaBj) December 21, 2020

هذي ليه ماحذفت السنابه 😂😂😂 https://t.co/XoE64KZ5NB — خالد (@Khalid_s_44) December 21, 2020

طبعا الفيديو في السناب ممنوع تعيده ولا بيقصون بها https://t.co/8on1uc723J — نِيل (@uncle_Neil0) December 21, 2020

وصدمت سارة الكندري الكويتيين قبل أيام بعودتها إلى الجرأة والتعري رغم صدور حكم بسجنها وإبعاد زوجها أحمد العنزي عن البلاد لقيامهما بأعمال غير لائقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت سارة الكندري بفيديو وهي تستعرض جسدها بملابس ضيقة جداً تكشف مفاتنها بشكل واضح، وتنورة قصيرة ارتدت تحته “فيزون” أسود شفاف.

وما زاد من صدمة المُتابعين حين كشفت سارة الكندري أنها في طريقها إلى تصوير إعلان في منطقة العقيلة بمحافظة الأحمدي جنوب العاصمة الكويت، ما جعلهم يتساءلون حول ما دار في الكواليس بعد مقاضاتها ومنعها من الظهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي وقت سابق، خرجت سارة الكندري عن صمتھا إزاء اتھامھا بالھروب من الكویت نحو تركیا. بسبب الحكم والصادر ضدها وزوجھا أحمد العنزي من محكمة الجنایات الكویتیة. بالحبس عامین مع كفالة بقیمة 3300 دولار لوقف تنفیذ العقوبة، وذلك بتھمة مخالفة الآداب العامة.

وقالت الكندري، في مقطع فیدیو عبر حسابھا في “سناب شات” إنھا لم تھرب إلى تركیا بل سافرت بسبب ارتباطھا بإعلان ووجود علاقة عمل مع شركة سیاحة. لافتة إلى أنھا لم تتواجد في تركیا وحدھا ولكن ترافقھا والدتھا وشقیقتھا.

بعد الحكم عليها بالسجن وهروبها الى تركيا "سارة الكندري" منهارة بالبكاء: أنا شنو سويت pic.twitter.com/Bjh2nPgoHw — WHR (@whrumor) November 13, 2020

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