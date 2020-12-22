سارة الكندري
سارة الكندري
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“شاهد” سارة الكندري في موقف لا تحسد عليه في صالون تجميل.. هذا ما حدث وجعلها توقف البث فوراً!

كتب Author 2
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تعرضت الفاشينستا الكويتية إلى موقف مُحرج جعلها تقطع البث أثناء تصويرها فيديو عبر “”.

 

وأظهر الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي ورصدته “وطن”، سارة الكندري وهي تسأل موظفة صالون تجميل تدعى بكل ثقة عن إعجاب زبائن المحل بشعرها.

 

وقالت سارة الكندري لـ”سوما”: “البنات يجون للصالون يسألونكم عن شعري صح؟”، لتحرجها سوما بالرد: “لا”، ما جعل سارة الكندري تقطع البث بعدما وجدت نفسها في موقف لا تحسد عليه.

 

وسخر المغردون مما تعرضت له سارة الكندري، ورأوا أنها غبية وأنه كان بإمكانها أن تتفق معها قبل التصوير، أو تحذف الفيديو قبل تداوله.

 

 

وصدمت سارة الكندري الكويتيين قبل أيام بعودتها إلى الجرأة والتعري رغم صدور حكم بسجنها وإبعاد زوجها أحمد العنزي عن البلاد لقيامهما بأعمال غير لائقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وظهرت سارة الكندري بفيديو وهي تستعرض جسدها بملابس ضيقة جداً تكشف مفاتنها بشكل واضح، وتنورة قصيرة ارتدت تحته “فيزون” أسود شفاف.

 

وما زاد من صدمة المُتابعين حين كشفت سارة الكندري أنها في طريقها إلى تصوير إعلان في منطقة العقيلة بمحافظة الأحمدي جنوب العاصمة الكويت، ما جعلهم يتساءلون حول ما دار في الكواليس بعد مقاضاتها ومنعها من الظهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وفي وقت سابق، خرجت سارة الكندري عن صمتھا إزاء اتھامھا بالھروب من الكویت نحو تركیا. بسبب الحكم والصادر ضدها وزوجھا أحمد العنزي من محكمة الجنایات الكویتیة. بالحبس عامین مع كفالة بقیمة 3300 دولار لوقف تنفیذ العقوبة، وذلك بتھمة مخالفة الآداب العامة.

 

وقالت الكندري، في مقطع فیدیو عبر حسابھا في “سناب شات” إنھا لم تھرب إلى تركیا بل سافرت بسبب ارتباطھا بإعلان ووجود علاقة عمل مع شركة سیاحة. لافتة إلى أنھا لم تتواجد في تركیا وحدھا ولكن ترافقھا والدتھا وشقیقتھا.

 

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