جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
Videoالهدهد

“شاهد” ريا أبي راشد تقع في “فخ التطبيع” هذا ما فعلته على ” MBC” وأثارت ضجة واسعة

كتب Author 2
0

أثارت الإعلامية اللبنانية موجة غضب بين اللبنانيين بعد إجرائها مقابلة مع الفنانة الإسرائيلية جال جادوت.

 

وحاورت ريا أبي راشد جادوت في مداخلة ببرنامج “” الذي يُعرض على قناة MBC  وهو ما أثار استفزاز الكثيرين.

 

وطالب الناشطون اللبنانيون محاسبة ريا أبي راشد كونها انتهكت القانون اللبناني بمحاورتها شخصية إسرائيلية.

 

وكتب الإعلامي اللبناني علي مراد: “إلى المذيعين والمذيعات اللبنانيين العاملين في قنوات أنظمة في #، # و # أو غيرها: القانون في #لبنان يجرّم محاورتكم وتواصلكم مع صهاينة، حتى لو كان ذلك من ضرورات عملكم ويترتّب على رفضكم فصلكم من وظائفكم. لكي لا تقولوا لم ينبّهنا أحد! #التطبيع_خيانة”.

 

وطالب الإعلامي اللبناني أحمد ياسين بمحاكمة ريا أبي راشد فوراً، وكتب: “قناة MBC 2 والتي تبث من دبي تستضيف مغنية اسرائيلية وتحاوها مقدمة البرامج اللبنانية ريا ابي راشد! تطبيع علني ومباشر يوجب المحاكمة.”.

 

وكتب الناشط علي فواز: ” دعوة واضحة ودقيقة.. يجب معاقبة ريا أبي راشد. استضافة ومحاورة “اسرائيلي” جريمة يجب ان لا تمرّ ببساطة”.

 

 

وسبق أن وضع مصمم الأزياء اللبناني المعروف “إيلي صعب” في هذا الموقف حين ظهرت “جال جادوت” بأحد المهرجانات في أمريكا وهي ترتدي فستانا من تصميمه.

 

واضطر إيلي صعب حينها إلى حذف الصورة مع التعليق، بعد أن أجج نشرها اعتراضاً من العديد من متابعيه ومعظمهم لبنانيون، والذين يتجاوز عددهم الـ6 ملايين من كافة أنحاء .

 

وسبق لـ “غادوت”  الخدمة في الجيش الإسرائيلي، واعتبر منع الفيلم انتصاراً للحملة وقتها، إذ سبق أن فشلت في منع عرض فيلم Batman v Superman الذي ظهرت فيه أيضاً.

 

يذكر أن “غادوت” سبق أن تفاخرت في لقاءاتها العديدة في الإعلام حول دور Wonder Woman، بتلقيها تدريبات عسكرية في الجيش الإسرائيلي، أسهمت في تميزها في الدور الذي يتطلب لياقة بدنية ومهارات قتالية عالية.

 

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

 

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

قد يعجبك ايضا
الهدهد

بعد فضيحة الإمارات التي كشفها “ما خفي أعظم” .. هذا ما حذّرت منه “الديلي…

تقارير

ابن زايد حول الإمارات إلى مستوطنة.. تقرير يكشف استثناء العرب من فرص العمل وتفضيل…

الهدهد

هل يُعلن عن وفاة محمد بن نايف قريباً.. ابن سلمان سيتخلص من ابن عمه حتى لا يكون أمام…

الهدهد

قبل وصول بايدن إلى البيت الأبيض.. ترامب يبحث طلباً سعودياً بمنح محمد بن سلمان الحصانة…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.