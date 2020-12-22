“شاهد” ريا أبي راشد تقع في “فخ التطبيع” هذا ما فعلته على ” MBC” وأثارت ضجة واسعة

أثارت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد موجة غضب بين اللبنانيين بعد إجرائها مقابلة مع الفنانة الإسرائيلية جال جادوت.

وحاورت ريا أبي راشد جادوت في مداخلة ببرنامج “سكوب مع رايا” الذي يُعرض على قناة MBC وهو ما أثار استفزاز الكثيرين.

وطالب الناشطون اللبنانيون محاسبة ريا أبي راشد كونها انتهكت القانون اللبناني بمحاورتها شخصية إسرائيلية.

وكتب الإعلامي اللبناني علي مراد: “إلى المذيعين والمذيعات اللبنانيين العاملين في قنوات أنظمة التطبيع في #أبوظبي، #دبي و #المنامة أو غيرها: القانون في #لبنان يجرّم محاورتكم وتواصلكم مع صهاينة، حتى لو كان ذلك من ضرورات عملكم ويترتّب على رفضكم فصلكم من وظائفكم. لكي لا تقولوا لم ينبّهنا أحد! #التطبيع_خيانة”.

إلى المذيعين والمذيعات اللبنانيين العاملين في قنوات أنظمة التطبيع في #أبوظبي، #دبي و #المنامة أو غيرها: القانون في #لبنان يجرّم محاورتكم وتواصلكم مع صهاينة، حتى لو كان ذلك من ضرورات عملكم ويترتّب على رفضكم فصلكم من وظائفكم. لكي لا تقولوا لم ينبّهنا أحد!#التطبيع_خيانة pic.twitter.com/b9QXpbrfEU — Ali Mourad (@alihmourad) December 20, 2020

وطالب الإعلامي اللبناني أحمد ياسين بمحاكمة ريا أبي راشد فوراً، وكتب: “قناة MBC 2 السعودية والتي تبث من دبي تستضيف مغنية اسرائيلية وتحاوها مقدمة البرامج اللبنانية ريا ابي راشد! تطبيع علني ومباشر يوجب المحاكمة.”.

قناة MBC 2 السعودية والتي تبث من دبي تستضيق مغنية اسرائيلية وتحاوها مقدمة البرامج اللبنانية ريا ابي راشد! تطبيع علني ومباشر يوجب المحاكمة. pic.twitter.com/NWmeg9ez08 — أحمد ياسين || Ahmed Yassine (@ahmedyassine30) December 20, 2020

وكتب الناشط علي فواز: ” دعوة واضحة ودقيقة.. يجب معاقبة ريا أبي راشد. استضافة ومحاورة “اسرائيلي” جريمة يجب ان لا تمرّ ببساطة”.

دعوة واضحة ودقيقة..

يجب معاقبة ريا أبي راشد.

استضافة ومحاورة "اسرائيلي" جريمة يجب ان لا تمرّ ببساطة!! — علي فواز (@AliFawaz_) December 20, 2020

رايا مقدمة برنامج سكوب ويز رايا عاملة مقابلة مع ممثلة وندر وومن علىmbc2 يلي هي معها الجنسية الأسرائيلي قلت بخبركون اذا عبالكون تتسلو بشي — 🇱🇧مغرد لبناني 🇱🇧NA 🧐 (@libertylebanon1) December 20, 2020

قناة MBC2 السعودية والتي تبث من دبي تستضيق مغنية اسرائيلية وتحاورها مقدمة البرامج اللبنانية ريا ابي راشد! تطبيع علني ومباشر.😏 — Lara~lara (@Lara33204989) December 21, 2020

وسبق أن وضع مصمم الأزياء اللبناني المعروف “إيلي صعب” في هذا الموقف حين ظهرت “جال جادوت” بأحد المهرجانات في أمريكا وهي ترتدي فستانا من تصميمه.

واضطر إيلي صعب حينها إلى حذف الصورة مع التعليق، بعد أن أجج نشرها اعتراضاً من العديد من متابعيه ومعظمهم لبنانيون، والذين يتجاوز عددهم الـ6 ملايين من كافة أنحاء العالم.

وسبق لـ “غادوت” الخدمة في الجيش الإسرائيلي، واعتبر منع الفيلم انتصاراً للحملة وقتها، إذ سبق أن فشلت في منع عرض فيلم Batman v Superman الذي ظهرت فيه أيضاً.

يذكر أن “غادوت” سبق أن تفاخرت في لقاءاتها العديدة في الإعلام حول دور Wonder Woman، بتلقيها تدريبات عسكرية في الجيش الإسرائيلي، أسهمت في تميزها في الدور الذي يتطلب لياقة بدنية ومهارات قتالية عالية.

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