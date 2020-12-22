“إن لم تستح فافعل ما شئت”.. “شاهد” نائب عربي بالكنيست داس على وجه ممثل الإمارات على الهواء مباشرة

شهدت قاعة الكنيست الإسرائيلي مشادة بين النائب العربي سامي أبو شحادة، ورئيس الجلسة وممثل الإمارات، في الجلسة الخاصة بمناقشة استثمارات إماراتية للغاز والنفط.

وقام رئيس الجلسة بمقاطعة النائب العربي أكثر من مرة، ثم أمر بإخراجه من الجلسة التي تمت عبر خاصية “الفيديو كونفرانس”، والتي وجه فيها أبو شحادة الانتقادات للوفد الإماراتي المشارك في الاجتماع بشكل لاذع، ووبّخه بعبارات شديدة اللهجة.

النائب الفلسطيني في الكنيست الإسرائيلي سامي أبوشحادة يتصدى لوفد إماراتي يناقش عبر غرفة الكنيست الإستثمار في الكيان الإسرائيلي : كنت أفتكر أن #الامارات محسوبة على العرب .. لكن إذا لم تستح فافعل ما شئت ..!#مقاطعه_المنتجات_الاماراتيه2 pic.twitter.com/GlZyrI48c4 — جابر الحرمي (@jaberalharmi) December 22, 2020

وقال أبو شحادة مخاطبا الوفد الإماراتي: “هل أنت مدرك لكل ما يجري أم أنك لم تفهم حيثيات خطاب التطبيع”.

وأضاف: “من الواضح أنه سيكون هناك الكثير من المشاكل، إلا أن الأخلاق تلعب دورا مهما.. حتى لو كان هناك أبعاد اقتصادية معينة تبقى الأخلاق عنصرا مهما”، وتابع: “إن لم تستح فأفعل ما شئت”.

وأشار إلى أنه “كنت أريد أن أنهبك لخطورة الموقف”، مضيفا بتهكم: “كنت أعتقد أن الإمارات محسوبة على العرب”.

وأوضح باللغة لإنجليزية: “إن عمل أي اتفاق مع دولة الاحتلال غير شرعي وفقا للقانون الدولي، إنها جريمة إن ما تقوم به جريمة بالفعل”.

وختم أبو شحادة بالقول: “عيب أنها بالعربية تقال هذا عيب”

ولا تزال الإمارات يوماً عن يوم توغل في الإساءة للشعب الفلسطيني والعربي بالإساءة للقضية الفلسطينية عبر توسيع عملة التطبيع مع الكيان الإسرائيلي والذي ياخذ كل يوم منحى أكثر تطوراً ووقاحة وإجرام.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك