“وجهها بينشق من النفخ”.. الفنانة الخليجية المعتزلة زينب العسكري تصدم الجمهور بشكلها بعد غياب 11 عاماً!

صدمت الفنانة البحرينية المعتزلة زينب العسكري رواد مواقع التواصل بظهورها الأول بعد غياب 11 عاماً .

واعتزلت زينب العسكري عام 2009 وتزوجت من الاماراتي عبدالله بن سالم القاسمي وأنجبت منه 3 فتيات.

وبدت زينب العسكري في ظهورها الجديد مختلفةً تماماً عن السابق.

واعتبر البعض أنها أجرت عمليات تجميل، لكنها نفت ذلك وقالت إن السنوات كفيلة بتغيير شكل الإنسان.

وكتب أحد المعلقين: “وجهها بينشق من النفخ”، وقال آخر: “يالله ماعرفتها. من جد اول كانت اجمل كثيررر”، وعلّق ثالث: “المشكله تتكلم بثقه فظيعه انها ماغيرت شي”.

وكانت زينب العسكري نفت نيتها العودة الى التمثيل، لكنّها قالت إنها قد تعود للفن من باب الكتابة والانتاج.