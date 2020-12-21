زينب العسكري في أحدث ظهور منذ 11 عاماً
زينب العسكري في أحدث ظهور منذ 11 عاماً
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“وجهها بينشق من النفخ”.. الفنانة الخليجية المعتزلة زينب العسكري تصدم الجمهور بشكلها بعد غياب 11 عاماً!

كتب وطن
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صدمت الفنانة البحرينية المعتزلة رواد مواقع التواصل بظهورها الأول بعد غياب 11 عاماً .

واعتزلت زينب العسكري عام 2009 وتزوجت من الاماراتي عبدالله بن سالم القاسمي وأنجبت منه 3 فتيات.

وبدت زينب العسكري في ظهورها الجديد مختلفةً تماماً عن السابق.

واعتبر البعض أنها أجرت ، لكنها نفت ذلك وقالت إن السنوات كفيلة بتغيير شكل الإنسان.

وكتب أحد المعلقين: “وجهها بينشق من النفخ”، وقال آخر: “يالله ماعرفتها. من جد اول كانت اجمل كثيررر”، وعلّق ثالث: “المشكله تتكلم بثقه فظيعه انها ماغيرت شي”.

وكانت زينب العسكري نفت نيتها العودة الى التمثيل، لكنّها قالت إنها قد تعود للفن من باب الكتابة والانتاج.

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