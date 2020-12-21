هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
حياتنا

“مش هيك يا هيفا”.. “شاهد” عطر هيفاء وهبي يثير سخرية واسعة على مواقع التواصل

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تصدرت الفنانة اللبنانية التريند عبر “تويتر”، بعدما كشف أحد البرامج التلفزيونية عن العطر المفضل الذي تستخدمه .

 

وكشف مقدم البرنامج في مقطع الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن” أن عطر هيفاء وهبي المفضل يأتي في المرتبة الرابعة وهو “”.

 

وطالب المذيع هيفاء وهبي أن تستخدم عطراً أرقى من هذا النوع، وقال: “مش هيك ياهيفا، إنتي تعتبري أيقونة، وثلثين بنات الوطن العربي عملوا عمليات تجميل ليصبحوا شبهك”.

 

وتابع: “بالمختصر المفيد، لازم يكون العطر تبعك أرقى من هيك، أنصحك تختاري عطر أنجل شير، سيعجبك وتدعيلي”.

 

وتصدر هاشتاج التريند عبر “تويتر”، سخر خلاله المغردون من مبالغة الإعلامي بكلامه عن هيفاء وهبي وتقليد الفتيات لها، ورأوا أن رفع الهاشتاج كان بثمن لأنه فارغ ولا يحتوي على شيء مفيد.

 

 

هذا وقد أثارت هيفاء وهبي الجدل مؤخراً بعد التشكيك في فعالية اللقاح المنتظر لفيروس كورونا المستجد. ماعرضها لانتقادات الساخرة التي طالتها بعد الإدلاء برأيها في لقاح كورونا.

 

وعبر خاصية الستوريز قالت هيفاء منتقدة الساخرين منها: “كل انسان حرّ في رأيه الشخصي ويا ريت الدكاترة اللي تدخلوا في قراري يركزوا مع مرضاهم ويوقفوا بكاء ونويح على شقفة ستوري نزلت عندي”.

 

واستعانت هيفاء وهبي برأي طبيب مختص في مجال ونشرت مقاطع فيديو له وهو يشرح تفاصيل عن اللقاح وتأثيره على صحة الناس. مؤكداً ان اي لقاح جديد لا يمنع التعرض للفيروس وبأن هذا اللقاح ليس له علاقة بالطب، وانما هو تجارة بحتة”. وهو ما اكدت عليه النجمة اللبنانية.

 

وكانت هيفاء وهبي اثارت ضجة كبيرة بمنشور قالت فيه: “40 عاما ولم يتم اكتشاف أو الوصول لعلاج للوقاية من مرض أو الإيدز. ومحتاجين على الأقل 100 سنة كمان، حتى البرد العادي الشائع مالوش علاج، بخصوص . في أقل من سنة تم اكتشاف تطعيم له، وعايزني أخده، لاء شكرا مش عايزة مش هاخده”.

 

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