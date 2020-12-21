“مش هيك يا هيفا”.. “شاهد” عطر هيفاء وهبي يثير سخرية واسعة على مواقع التواصل

تصدرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي التريند عبر “تويتر”، بعدما كشف أحد البرامج التلفزيونية عن العطر المفضل الذي تستخدمه .

وكشف مقدم البرنامج في مقطع الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن” أن عطر هيفاء وهبي المفضل يأتي في المرتبة الرابعة وهو “فيرساتشي”.

وطالب المذيع هيفاء وهبي أن تستخدم عطراً أرقى من هذا النوع، وقال: “مش هيك ياهيفا، إنتي تعتبري أيقونة، وثلثين بنات الوطن العربي عملوا عمليات تجميل ليصبحوا شبهك”.

وتابع: “بالمختصر المفيد، لازم يكون العطر تبعك أرقى من هيك، أنصحك تختاري عطر أنجل شير، سيعجبك وتدعيلي”.

وتصدر هاشتاج #مش_هيك_ياهيفا التريند عبر “تويتر”، سخر خلاله المغردون من مبالغة الإعلامي بكلامه عن هيفاء وهبي وتقليد الفتيات لها، ورأوا أن رفع الهاشتاج كان بثمن لأنه فارغ ولا يحتوي على شيء مفيد.

#مش_هيك_ياهيفا ممكن اعرف هذي ليش مشهوره ؟ ايش سبب الشهره وايش المحتوى اللي عندها ؟ يعني لاوجهٍ في مقعد ولا استٍ في مرقد مافي اي سبب لشهرتها وفاشله بكل شيء pic.twitter.com/J2ThqhjpyR — 🧗🏿‍♂️ (@1DoIar) December 20, 2020

#مش_هيك_ياهيفا

لك تأبر ألبي 😆

مو معأوله هيك تعملي

هيفا شو عملانه المره هيدي 😂 — الإبتسامة😊 (@HoorHoo86603823) December 20, 2020

وااو شذا التاق الترند الي مافيه الا ثلاث تغريدات تعالوا دي ام بس 😭😂 #مش_هيك_ياهيفا — 🧣 (@EPIC_HILALES) December 20, 2020

هذا وقد أثارت هيفاء وهبي الجدل مؤخراً بعد التشكيك في فعالية اللقاح المنتظر لفيروس كورونا المستجد. ماعرضها لانتقادات الساخرة التي طالتها بعد الإدلاء برأيها في لقاح كورونا.

وعبر خاصية الستوريز قالت هيفاء منتقدة الساخرين منها: “كل انسان حرّ في رأيه الشخصي ويا ريت الدكاترة اللي تدخلوا في قراري يركزوا مع مرضاهم ويوقفوا بكاء ونويح على شقفة ستوري نزلت عندي”.

واستعانت هيفاء وهبي برأي طبيب مختص في مجال الجرثوميات ونشرت مقاطع فيديو له وهو يشرح تفاصيل عن اللقاح وتأثيره على صحة الناس. مؤكداً ان اي لقاح جديد لا يمنع التعرض للفيروس وبأن هذا اللقاح ليس له علاقة بالطب، وانما هو تجارة بحتة”. وهو ما اكدت عليه النجمة اللبنانية.

وكانت هيفاء وهبي اثارت ضجة كبيرة بمنشور قالت فيه: “40 عاما ولم يتم اكتشاف أو الوصول لعلاج للوقاية من مرض السرطان أو الإيدز. ومحتاجين على الأقل 100 سنة كمان، حتى البرد العادي الشائع مالوش علاج، بخصوص فيروس كورونا. في أقل من سنة تم اكتشاف تطعيم له، وعايزني أخده، لاء شكرا مش عايزة مش هاخده”.

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