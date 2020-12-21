مسؤول لبناني
مسؤول لبناني
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“راقصة على كل طاولة” بضوابط.. “شاهد” مسؤول لبناني يغري الخلايجة لقضاء الكريسماس ببلاده وإنعاش الخزينة

كتب وطن
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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو أثار تفاعلاً واسعاً، يوثق ما قاله مسؤول لبناني خلال تلفزيونية له عبر قناة “” اللبنانية، يتحدث فيها حول إجراءات الحكومة اللبنانية أمام فيروس في فترة أعياد الميلاد للعام 2020.

 

وقال المسؤول اللبناني في مقابلته التي أثارت موجة من الجدل ورصدتها وطن: “بدعي المغتربين وبدعي كل سائح بحب ييجي يسهر بمطاعمنا ومقاهينا وملاهينا وحاناتنا.”

 

 

لتسأله المذيعة بأنه هل سيكون في ستكون ساعات الفتح طبيعية مع الحفاظ على الإجراءات، ليجيب الوزير اللبناني بالقول: “إن شاء الله سيكون في رقص مش على البيست بس، وعلى الطاولات كمان”.

 

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع حديث الوزير اللبناني، متخذين من تصريحه مادة للتندر والفكاهة، نظراً لتجاوزها البروتوكولات الوزارية المعروفة.

 

وفي ذلك قال أحد المتفاعلين: ” من ناحية إيجابي فهو فعلاً توجه إيجابي،  وصيف لبنان نار يا حبيبي نار نار والرقص على الطاولات حتى النهار شمس مع وجه إللي ما يروح بعد هالاغراءات امرأة تهزُّ كتفيها أكيد ما يكون مع الشطار”.

 

 

وتشهد لبنان كغيرها من البلدان حالة من الإغلاق والحظر الجزئي في عديد من المحافظات، نظراً لتفشي ” والذي أصاب أكثر من 158 ألف شخصاً في لبنان منذ بداية الأزمة، وتسبب بوفاة ما يزيد عن 1280 آخرين.

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