“راقصة على كل طاولة” بضوابط.. “شاهد” مسؤول لبناني يغري الخلايجة لقضاء الكريسماس ببلاده وإنعاش الخزينة

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو أثار تفاعلاً واسعاً، يوثق ما قاله مسؤول لبناني خلال مقابلة تلفزيونية له عبر قناة “ام تي في” اللبنانية، يتحدث فيها حول إجراءات الحكومة اللبنانية أمام فيروس كورونا في فترة أعياد الميلاد للعام 2020.

وقال المسؤول اللبناني في مقابلته التي أثارت موجة من الجدل ورصدتها وطن: “بدعي المغتربين وبدعي كل سائح بحب لبنان ييجي يسهر بمطاعمنا ومقاهينا وملاهينا وحاناتنا.”

تصريح ناري

هذا رأي وزير السياحة اللبناني pic.twitter.com/OvKZbBe0dy — SAGER المراقب (@husseinccc) December 19, 2020

لتسأله المذيعة بأنه هل سيكون في رأس السنة ستكون ساعات الفتح طبيعية مع الحفاظ على الإجراءات، ليجيب الوزير اللبناني بالقول: “إن شاء الله سيكون في رقص مش على البيست بس، وعلى الطاولات كمان”.

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع حديث الوزير اللبناني، متخذين من تصريحه مادة للتندر والفكاهة، نظراً لتجاوزها البروتوكولات الوزارية المعروفة.

وفي ذلك قال أحد المتفاعلين: ” من ناحية إيجابي فهو فعلاً توجه إيجابي، وصيف لبنان نار يا حبيبي نار نار والرقص على الطاولات حتى النهار شمس مع وجه إللي ما يروح بعد هالاغراءات امرأة تهزُّ كتفيها أكيد ما يكون مع الشطار”.

من ناحية إيجابي فهو فعلاً توجه إيجابي .. وصيف لبنان ناااااااااار ياحبيبي نار 🔥 والرقص على الطاولت حتى النهار🌞

إللي مايروح بعد هالإغراءات 🤷‍♀️

أكيد أكيد ما يكون مع الشطار😎 — Khalid (@khaljawhri) December 19, 2020

وتشهد لبنان كغيرها من البلدان حالة من الإغلاق والحظر الجزئي في عديد من المحافظات، نظراً لتفشي فيروس كورونا “كوفيد19” والذي أصاب أكثر من 158 ألف شخصاً في لبنان منذ بداية الأزمة، وتسبب بوفاة ما يزيد عن 1280 آخرين.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك