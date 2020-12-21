عراة في حمام شعبي في المغرب
عراة في حمام شعبي في المغرب
حياتنا

فيديو يهزّ المغرب .. عراة في حمام شعبي يثيرون سخطاً كبيراً وما فعلوه ببعض صادم!!

كتب وطن
0

هزّ مقطع فيديو ظهر فيه بعض المراهقين “” داخل حمّام شعبي بصدد استعراض عضلاتهم وأثار التصرف سخطا كبيرا على مواقع التواصل.

وذكرت جريدة “هسبريس” المغربية، أنّ هذه الفيديوهات تسببت بحالة من الذّعر بين المغاربة الذي يتخوّفون من حدوث مثيلاتها لهم وهم غير عائبين، خصوصا في ظل سهولة التقاط الصور والفيديوهات، بواسطة الهواتف النقالة الذكية التي تسمح بالتصوير في مختلف الظروف والوضعيات.

ويأتي انتشار هذه الفيديوهات عقب أيام من نشر لمواطنة تقيم بإيطاليا، وهي تمارس علاقة حميمية مع شاب، مما أثار موجة من الانتقادات على مواقع التواصل.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

مستشار نتنياهو يصدم المغاربة ويفجر مفاجأة خطيرة عما سيحدث في “الكركرات”…

الهدهد

“شاهد” موقع مغربي ينشر صورة لقوات أمريكية في الصحراء الغربية.. هل فعلتها…

الهدهد

بيان رسمي يكشف عن “كارثة” مرعبة تواجه الملك محمد السادس.. ماذا عن اللقاح…

الهدهد

“لك الله يا فلسطين”.. هكذا علق المنصف المرزوقي على خلع ملك المغرب سرواله…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.