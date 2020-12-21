فيديو يهزّ المغرب .. عراة في حمام شعبي يثيرون سخطاً كبيراً وما فعلوه ببعض صادم!!

هزّ مقطع فيديو ظهر فيه بعض المراهقين “عراة” داخل حمّام شعبي بصدد استعراض عضلاتهم المغرب وأثار التصرف سخطا كبيرا على مواقع التواصل.

وذكرت جريدة “هسبريس” المغربية، أنّ هذه الفيديوهات تسببت بحالة من الذّعر بين المغاربة الذي يتخوّفون من حدوث مثيلاتها لهم وهم غير عائبين، خصوصا في ظل سهولة التقاط الصور والفيديوهات، بواسطة الهواتف النقالة الذكية التي تسمح بالتصوير في مختلف الظروف والوضعيات.

ويأتي انتشار هذه الفيديوهات عقب أيام من نشر فيديو جنسي لمواطنة مغربية تقيم بإيطاليا، وهي تمارس علاقة حميمية مع شاب، مما أثار موجة من الانتقادات على مواقع التواصل.