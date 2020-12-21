عُمان تتخذ قرارا مفاجئا لتتقي شر كورونا الجديد وصحفي كويتي يدعو الأمير للاقتداء بالسلطنة خوفا من فخ 27 فبراير

أعلنت السلطات العُمانية اليوم، الاثنين، في قرار عاجل إغلاق البلاد بشكل كامل ومنع الدخول والخروج منها اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم غد، الثلاثاء، ولمدة أسبوع كامل.

وتأتي القرارات العمانية عقب حالة الفزع التي أصابت عدة بلدان أوروبية بسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا “كوفيد19″، والذي كانت بريطانيا أول البلاد التي ظهر فيها، حيث أغلقت عديد من البلدان الأوروبية الباب أمام آلاف البريطانيين الذين حاولوا مغادرة البلاد قلقين من السلالة الجديدة للفيروس.

وحول الموضوع علق المستشار الإعلامي والصحفي في مجلس الأمة الكويتي “رشيد الفعم، مطالباً من الحكومة الكويتية أن تتخذ خطوة في دراسة هذا الاتجاه للوقاية من السلالة الجديدة من الفيروس.

وقال “الفعم” في تغريدة له عبر تويتر رصدتها وطن:”مع إغلاق السعودية أمس حدودها واليوم سلطنة عمان وقبلها عدد من الدول الأوروبية، يستوجب أن تتخذ الحكومة خطوة في دراسة مثل هذا الاتجاه”

مع اغلاق السعودية امس حدودها واليوم سلطنة عمان وقبلها عدد من الدول الاوروبية .،. يستوجب ان تتخذ الحكومة خطوة في دراسة مثل هذا الاتجاة .. حتى لانقع في فخ السابع والعشرين من فبراير ..#كوفيد٢٠ — رشيد الفعم (@rasheedalfaam) December 21, 2020

وتابع:”حتى لا نقع في فخ السابع والعشرين من فبراير “.

وتشهد بلدان العالم حالة من القلق بعد أن ظهرت في بريطانيا سلالة جديدة من كورونا وصفت بأنها معدية أكثر من السلالات الأخرى.

ويوم السبت الماضي قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وأكبر مسؤول طبي في إنجلترا كريس ويتي، إن هيئة الصحة العامة اكتشفت السلالة الجديدة وتأكد الآن أنها تنتشر بسهولة أكبر من السلالة الأصلية للفيروس.

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