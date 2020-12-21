سلطنة عمان تغلق المطارات
سلطنة عمان تغلق المطارات
الهدهد

عُمان تتخذ قرارا مفاجئا لتتقي شر كورونا الجديد وصحفي كويتي يدعو الأمير للاقتداء بالسلطنة خوفا من فخ 27 فبراير

كتب Author 2
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أعلنت السلطات العُمانية اليوم، الاثنين، في قرار عاجل إغلاق البلاد بشكل كامل ومنع الدخول والخروج منها اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم غد، الثلاثاء، ولمدة أسبوع كامل.

 

وتأتي القرارات العمانية عقب حالة الفزع التي أصابت عدة بلدان أوروبية بسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس ″، والذي كانت أول البلاد التي ظهر فيها، حيث أغلقت عديد من البلدان الأوروبية الباب أمام آلاف البريطانيين الذين حاولوا مغادرة البلاد قلقين من السلالة الجديدة للفيروس.

 

وحول الموضوع علق المستشار الإعلامي والصحفي في الكويتي “رشيد الفعم، مطالباً من الحكومة الكويتية أن تتخذ خطوة في دراسة هذا الاتجاه للوقاية من السلالة الجديدة من الفيروس.

 

وقال “الفعم” في تغريدة له عبر تويتر رصدتها وطن:”مع إغلاق أمس حدودها واليوم سلطنة عمان وقبلها عدد من الدول الأوروبية، يستوجب أن تتخذ الحكومة خطوة في دراسة مثل هذا الاتجاه”

 

 

وتابع:”حتى لا نقع في فخ السابع والعشرين من فبراير “.

 

وتشهد بلدان العالم حالة من القلق بعد أن ظهرت في بريطانيا سلالة جديدة من كورونا وصفت بأنها معدية أكثر من السلالات الأخرى.

 

ويوم السبت الماضي قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وأكبر مسؤول طبي في إنجلترا كريس ويتي، إن هيئة الصحة العامة اكتشفت السلالة الجديدة وتأكد الآن أنها تنتشر بسهولة أكبر من السلالة الأصلية للفيروس.

 

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