“شاهد” ملكة التنمر مي العيدان “تحترم نفسها” لأول مرة لأجل عيون فنانة سورية شهيرة!

صدمت الإعلامية الكويتية مي العيدان مُتابعيها بعد دفاعها عن الممثلة السورية سامية الجزائري، والتي تعرضت لحملة تنمر كبيرة بسبب ملامحها التي تغيرت بسبب علامات التقدم في السن.

وظهرت مي العيدان بفيديو عبر “انستجرام” رصدته “وطن”، قالت فيه: “أريد الحديث عن صورة الفنانة السورية الجميلة سامية الجزائري، والتي أثارت لغطاً وجدلاً بأن ملامحها تغيرت”.

وتابعت: “خير؟ المرأة كبرت، ماذا تتوقعون منها؟ كم سنة ونحن نستمتع بفن سامية الجزائري، وأضحكتنا وأمتعتنا؟”.

وكشفت مي العيدان عمرها الحقيقي في سياق حديثها، حين قالت: “كنا صغار حين نشاهدها وكبرنا، أنا كنت أشاهدها وأنا طفلة واليوم عمري 43 سنة، من الجيد أنها قادرة على التمثيل والشغل لإسعادنا”.

وختمت مي رسالتها: “ليس كل شيء حرب، أنا أموت على سامية الجزائري، وكنت حزينة لأنها مختفية، خفوا عليها ولا تكسروا خاطرها، وغداً ستكبرون وتكونون أكبر منها”.

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وما أثار صدمة الجمهور أن مي العيدان بحسب تعبيرهم “ملكة التنمر”، ولم يمر أيام على تنمرها على الفنانة لطيفة التونسية بسبب حديثها عن الإنجاب، ودخلت في قضايا بسبب تنمرها على الفنان المصري أحمد بدير.

وجاء في التعليقات: ” علمي نفسك ماخليتي أحد ماتطنزتي عليه “.

وكتب آخر معبراً عن دهشته: “شوفوا مين يتكلم؟”.

وطالبها آخرون بألا تتعامل على مبدأ “خيار وفقوس”، وذكروها بسخريتها من ملامح نجلاء فتحي وإساءتها لها، فكتب متابع: ” طيب انتي علمي نفسك. إيش سويتي في أحمد بدير ونجلاء فتحي مسكينة”.

وأثار أحدث ظهور لسامية الجزائري من كواليس مسلسل “الكندوش” الذي يشهد عودتها إلى التمثيل بعد سنوات من الغياب موجة جدل كبيرة.

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وقوبلت الصورة التي شاركها الممثل السوري أيمن رضا مع سامية وشكران مرتجى من الكواليس بردود فعل قاسية عن تغيّر ملامحها وظهور علامات كبر السن على وجهها.

وقوبلت التعليقات المسيئة بحملة مضادة من محبي سامية، وشارك فيها العديد من نجوم سوريا، فإحتفلوا بعودتها إلى الساحة بصور لها وأرفقوها برسائل دعم.

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