“شاهد” تسريب عبدالله النفيسي الذي احتفى به إعلام السعودية والإمارات لشيطنة الكويت

روجت وسائل إعلام سعودية وكويتية وحسابات شهيرة تابعة للرياض وأبوظبي، لمقطع مصور قديم للمفكر الكويتي البارز الدكتور عبدالله النفيسي، يتحدث فيه عن الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي على أنه تسريب يدينه بهدف شيطنة الكويت وقاداتها.

وبرصد (وطن) اتضح أن المقطع الذي نشرته وسائل إعلام الإمارات وعلى رأسها موقع “إرم نيوز” الذي تديره مخابرات ابن زايد، ليس بتسريب وهو مقطع شهير للنفيسي ومنشور منذ سنوات.

ويظهر النفيسي في إحدى لقاءاته وهو يقول أنه لو كان مكان ثوار تونس لدعاهم إلى تشكيل ”فرقة استشهادية“ لخطف بن علي من السعودية.

صح النوم المقطع منتشر وموجود على اليوتيوب من سنوات، وسبق واعتذر عن تصريحاته في برنامج المديفر ليس دفاعاً عنه لكن هذا ما حصل https://t.co/8j1KhOy48W #تسريب_النفيسي — غَيَابَةِ الْجُبِّ (@Iam_so_good) December 20, 2020

وفضح أحد النشطاء خبث إعلام السعودية والإمارات وكتب معلقا على المقطع:”صح النوم المقطع منتشر وموجود على اليوتيوب من سنوات، وسبق واعتذر عن تصريحاته في برنامج المديفر ليس دفاعاً عنه لكن هذا ما حصل”

بينما دشن كتاب ومغردون مقربون من ابن زايد وابن سلمان وسما تحت عنوان “#تسريب_النفيسي”، حاولوا فيه وصف النفيسي بالإرهابي والإخواني لشيطنة الكويت.

تسريب النفيسي شبيه بأقوال القرضاوي من قبل وشبيه لوجدي غنيم وعبدالمقصود وغيرهم ثقافة القتل ثقافة متأصلة في جذور جماعة #الإخوان !!

لم تسقط ورقة التوت عن النفيسي عندنا ولكن يصدق فيه قول الشاعر :

ومهما تكن عند إمرئ من خليقة

وان خالها تخفى على الناس تعلم

#تسريب_النفيسي — منذر آل الشيخ مبارك (@monther72) December 20, 2020

#تسريب_النفيسي فيه تأكيد على أن مذهب التفجير والخطف والاغتيالات مباح عند الإخوان ، وأنه مذهب وتوجه إخواني خالص وبامتياز ، وأن كل الجماعات الارهابية ( القاعدة – داعش – النصرة ) وغيرهم خرجت عمليا من رحم فكر الإخوان . — فهد ديباجي (@fahddeepaji1) December 20, 2020

وفضح أحد النشطاء ذاب السعودية والإمارات مبرئا النفيسي بقوله:”جلسه مصوره امام حشود في تونس قبل تسع سنوات .. وموجوده في اليوتيوب ويقولك #تسريب_النفيسي .. والرجل اعتذر امام الناس بس انتو تحبون نظام القنصليات لانه بالخش والدس”

جلسه مصوره امام حشود في تونس قبل تسع سنوات ..

وموجوده في اليوتيوب ويقولك #تسريب_النفيسي .. والرجل اعتذر امام الناس

بس انتو تحبون نظام القنصليات لانه بالخش والدس — ڤوبلز (@Gooblz) December 21, 2020

ويشار إلى أنه قبل أسبوعين أيدت محكمة الاستئناف الكويتية حكم أول درجة الصادر بتبرئة الأكاديمي والبرلماني السابق الدكتور عبد الله النفيسي من تهمة الإساءة إلى الإمارات.

وتعود وقائع القضية إلى العام الماضي حين رفعت الخارجية الكويتية دعوى ضد النفيسي بناء على شكوى من النائب العام الإماراتي عبر سفارة الإمارات في الكويت، على خلفية تغريدات كتبها النفيسي على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، واعتبرت مسيئة للإمارات.

ووفقا لنظام التقاضي في الكويت، فإن الحكم الصادر اليوم هو حكم ثاني درجة، مما يعني وجود درجة أخرى هي التمييز.

وفي 4 أكتوبر الماضي قضت محكمة الجنايات ببراءة النفيسي من تهمة الإساءة إلى الإمارات، وهي تهمة تصنف في خانة “أمن الدولة”.

وقتها قال النفيسي في بيان نشره على تويتر، إن حكم البراءة يرسي “مبادئ ترتقي بنا كشعب وأمة تتطلع لمجاراة ما تسعى إليه الأمم المتحضرة من احترام حريات الفرد وحقه في إبداء رأيه”.

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