بيرنلي
بيرنلي
Videoرياضة

“شاهد” بيرنلي يحقق فوزاً ثميناً على ضيفه ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

كتب وطن
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فاز فريق الإنجليزي على فريق بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت كلا الفريقين مساء الاثنين على ملعب تيرف مور ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من دوري الدرجة الأولى الممتازة الإنجليزي.

 

وقد جاء الهدف الأول لنادي بيرنلي في الدقيقة ال 35 عن طريق اللاعب الإنجليزي أشلي بارنز من أحداث الشوط الأول للمباراة، فيما ضاعف الفريق الفائز في المباراة الهدف الثاني في الدقيقة 51 بواسطة اللاعب النيوزلندي كريس وود في الشوط الثاني.

 

فيما جاء فريق الضيف ولفرهامبتون في الدقيقة ال 89 من ركلة جزاء سجلها اللاعب البرتغالي فابيو سليفا في شباك بيرنلي، لتنتهي المباراة بتلك النتيجة بين كلا الفريقين.

 

وبفوز فريق بيرنلي يرتفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز السابع عشر، بينما تجمد رصيد فريق ولفرهامبتون عند 20 نقطة في المركز الحادي عشر من ترتيب البريميرلج هذا الموسم.

 

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