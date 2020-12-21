قصر عرقة
قصر عرقة
الهدهد

حُكام الإمارات يتلاعبون بالسعودية .. مفاجأة غير متوقعة عن ما يحدث في قصر الملك سلمان!!

كتب وطن
0

فجّر حساب “العهد الجديد” الشهير في “تويتر” مفاجأة عن في العاصمة الرياض، الخاص بالملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز  وسيطرة عليه .

وقال “العهد الجديد” إنّ الإمارات مسيطرة على قصر الملك (عرقة)، وأنّ العمالة الذين فيه من الجنسية البنغالية، يتبعون لشركة تشغيل إماراتية.

وكشف الحساب الشهير أنّ هذه الشركة هي ذاتها التي تعمل في قصر ولي عهد أبوظبي في أبو ظبي.

وأضاف أنّ منظومة الدفاع الجوي الصاروخي باتريوت التي تحمي القصر يُشرف عليها ضباط إماراتيون.

ويؤكد محللون ومتابعون للشأن الخليجي أنّ حكام الإمارات يتلاعبون بالسعودية، في ظل تولي الحكم فعلياً فيها، حتى أصبح القرار السعودي رهينة بيد أبوظبي .

 

قد يعجبك ايضا
تقارير

علاقة مع فتاة وتجسس وحكم إعدام.. تقرير خطير عن نفوذ رجل طحنون بن زايد في لبنان

الهدهد

نَجاهُ “التطبيل” من مجزرة الأمراء.. “شاهد” “دُب”…

الهدهد

مسؤول يمني فاض به الكيل يخرج عن صمته ويفضح ما فعله “الناقص” محمد بن زايد…

الهدهد

ما يصرفونه في حانات تل أبيب تزيد على ما قدموه لغزة.. الفلسطينيون غاضبون من مساعدات…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.