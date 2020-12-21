حُكام الإمارات يتلاعبون بالسعودية .. مفاجأة غير متوقعة عن ما يحدث في قصر الملك سلمان!!

فجّر حساب “العهد الجديد” الشهير في “تويتر” مفاجأة عن قصر عرقة في العاصمة السعودية الرياض، الخاص بالملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز وسيطرة الإمارات عليه .

وقال “العهد الجديد” إنّ الإمارات مسيطرة على قصر الملك (عرقة)، وأنّ العمالة الذين فيه من الجنسية البنغالية، يتبعون لشركة تشغيل إماراتية.

وكشف الحساب الشهير أنّ هذه الشركة هي ذاتها التي تعمل في قصر ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد في أبو ظبي.

وأضاف أنّ منظومة الدفاع الجوي الصاروخي باتريوت التي تحمي القصر يُشرف عليها ضباط إماراتيون.

الإمارات مسيطرة على قصر الملك (عرقة)

فالعمالة الذين فيه، والذين هم من الجنسية البنغالية، يتبعون لشركة تشغيل إماراتية، وهذه الشركة هي ذاتها التي تعمل في قصر بن زايد في أبو ظبي. كذلك فإن أنظمة باتريويت التي حول القصر يُشرف عليها ضباط إماراتيون! — العهد الجديد (@Ahdjadid) December 21, 2020

ويؤكد محللون ومتابعون للشأن الخليجي أنّ حكام الإمارات يتلاعبون بالسعودية، في ظل تولي محمد بن سلمان الحكم فعلياً فيها، حتى أصبح القرار السعودي رهينة بيد أبوظبي .