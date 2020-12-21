طحنون بن زايد
طحنون بن زايد
تقارير

علاقة مع فتاة وتجسس وحكم إعدام.. تقرير خطير عن نفوذ رجل طحنون بن زايد في لبنان

كتب وطن
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نشرت صحيفة “الأخبار” اللبنانية تقريرا خطيرا أثار جدلا واسعا حول طبيعة مهام ونفوذ مسؤول إماراتي أمني، على صلة بمستشار الأمن الوطني الإماراتي “” وتحوم الشكوك حوله في ، بحسب الصحيفة.

 

ووفق التقرير يحظى المسؤول الإماراتي المعروف حركيا بـ”أبو عبيد” بشبكة علاقات واسعة في الأوساط اللبنانية، وله صلات بأجهزة الأمن اللبناني، دون تولي أي منصب رسمي في سفارة أبوظبي بالعاصمة .

 

ويوصف “أو عبيد”، وفق “الأخبار” اللبنانية، بأنه أحد أبرز المسؤولين الإماراتيين الأمنيين، وأنه متخصص في ملف لبنان.

 

وزاد من إثارة الجدل حول الرجل، علاقاته الخاصة، وارتباطه بفتاة لبنانية لفترة طويلة، دون إشهار علاقته بها، حتى توقيفه في بلاده، وإعفائه من جميع مهامه.

 

ونقلت الصحيفة، أن اتهامات بالفساد تلاحق “أبوعبيد”، قد تتعلق بإهدار أموال كثيرة كانت مخصصة لعمله الأمني، أو إنشاء شبكات أمنية تتبع له من دون هيكلية تعيدها إلى مركز القرار في .

 

وأضافت الصحيفة المقربة من “”، أن حكما بالإعدام صدر ضد رجل “بن زايد”، بعد اتهامات له بالتورط بالعمل لصالح إيران وحلفائها، وهي رواية يجرى التدقيق فيها من قبل جهات لبنانية.

 

وكان “أبو عبيد” أحد من جرى تكليفهم من قبل أبوظبي بالتقصي عن طريقة حصول الصحيفة على وثائق دبلوماسية إماراتية نشرتها خلال العامين الماضيين.

 

وفي العام 2018، تلقت الصحيفة، مطالبات بوقف نشر سلسلة تسريبات لبرقيات سرية صادرة عن السفارتين الأردنية والإماراتية في بيروت، تحت عنوان “الإمارات ليكس”.

 

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