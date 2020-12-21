المودل السعودية آش تصدم السعوديين بفيديو جديد وتعترف بأمرٍ “وقح” .. “قلة حياء ودين”!

أثارت المودل السعودية آش موجة جدل واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حديثها عن تعدد الزوجات.

وقالت مودل آش بفيديو نشرته عبر “سناب شات” ورصدته “وطن”: “أنا لو علي لن أتزوج واحد، بس سأتزوج خمسة، إماراتي وعماني وكويتي قطري، يعني شيء جميل أن لديكم تعدد فاستغلوا الفرصة”.

وتابعت مودل آش: “أنا رجل واحد لا يكفيني التعدد يناسبني، أشعر أنني سأخون زوجي”.

المودل السعودية Ash : انا لو علي ما بتزوج واحد، بتزوج خمسة لان واحد مايكفيني .. ! pic.twitter.com/cYtEEN6dJo — مشاهير'و'خرابيط٢ (@_jllc) December 21, 2020

وعبر المغردون عن صدمتهم من حديث آش وجرأتها بالاعتراف بأن رجلاً واحداً لا يكفيها، وتساءلوا هل رأت عائلتها هذا الفيديو أم لا؟ مطالبينها بالارتقاء بتفكيرها وأن الحياة ليست مجرد علاقات حميمية.

ياا ووو يا كبدي كبداههه🤮🤮 https://t.co/fs59G6pcVb — موضي (@shazi510r) December 21, 2020

عندما رفع الغطاء فاحت الروائح النتنه من المناهولات — مياح غانم العنزي (@MayahGhanim) December 21, 2020

متعوووده ديماً — ♡ زرقاء 💙60 ♡ (@Sanfora117) December 22, 2020

ع الأقل نوعي عرب وأجانب وش هالنحاسه — WSN (@lamarndyzn) December 21, 2020

قلة حياء و دين — Bassam Adel Noaman (@BassamNoaman) December 21, 2020

أرتقي الحياة ليست جنس فقط ياتافهه — فاطمة عبدالله🕊 (@fofofo9901) December 22, 2020

طيب دي ليها اب وام واخوات بيسمعو الكلام ده ولا ايه حد يفهمني — thanks thanks (@amroooabdooo) December 22, 2020

وسبق أن أثارت السعودية “آش” موجة سخرية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ردت على أحد مُتابعيها، والذي انتقدها وقال إن عائلتها تبرأت منها ومن تصرفاتها المُخزية.

وردت مودل آش بفيديو حينها قالت فيه: “أنا أجمل فتاة في الخليج، وكل الرجال في الخليج يتمنوني، جمال وعقل وأخلاق”.

وحول قوله لها “أصلا أهلك شكلهم متبرين منك من اشتهرتي ما شفناك في السعودية هذا اذا عندك أهل”، ردت آش: “أهلي ليسوا متبرئين مني، ولكن لا يوجد طائرات تدخل السعودية، هل تتذكر كورونا؟ أم أنك لست معنا في كوكب الأرض؟”.

وتمادت آش بالرد قائلة: “أم أنك في كوكب الكلب يا كلب”.