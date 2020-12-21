المودل السعودية آش
المودل السعودية آش
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المودل السعودية آش تصدم السعوديين بفيديو جديد وتعترف بأمرٍ “وقح” .. “قلة حياء ودين”!

كتب وطن
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أثارت موجة جدل واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حديثها عن .

وقالت مودل آش بفيديو نشرته عبر “سناب شات” ورصدته “وطن”: “أنا لو علي لن أتزوج واحد، بس سأتزوج خمسة، إماراتي وعماني وكويتي قطري، يعني شيء جميل أن لديكم تعدد فاستغلوا الفرصة”.

وتابعت مودل آش: “أنا رجل واحد لا يكفيني التعدد يناسبني، أشعر أنني سأخون زوجي”.

وعبر المغردون عن صدمتهم من حديث آش وجرأتها بالاعتراف بأن رجلاً واحداً لا يكفيها، وتساءلوا هل رأت عائلتها هذا الفيديو أم لا؟ مطالبينها بالارتقاء بتفكيرها وأن الحياة ليست مجرد علاقات حميمية.

وسبق أن أثارت السعودية “آش” موجة سخرية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ردت على أحد مُتابعيها، والذي انتقدها وقال إن عائلتها تبرأت منها ومن تصرفاتها المُخزية.

وردت مودل آش بفيديو حينها قالت فيه: “أنا أجمل فتاة في الخليج، وكل الرجال في الخليج يتمنوني، جمال وعقل وأخلاق”.

وحول قوله لها “أصلا أهلك شكلهم متبرين منك من اشتهرتي ما شفناك في السعودية هذا اذا عندك أهل”، ردت آش: “أهلي ليسوا متبرئين مني، ولكن لا يوجد طائرات تدخل السعودية، هل تتذكر كورونا؟ أم أنك لست معنا في كوكب الأرض؟”.

وتمادت آش بالرد قائلة: “أم أنك في كوكب الكلب يا كلب”.

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