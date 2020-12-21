سفالة منقطعة النظير.. اللبنانية قمر تخطت الإغراء للإباحية الصريحة وتظهر “كيوم ولدتها أمها” 

نشرت المغنية اللبنانية المثيرة للجدل قمر صورة فاضحة قديمة لها، تظهر بها بصورة وقحة ومعيبة للغاية، متسببة بحالة من الجدل حولها من قبل المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت قمر قد نشرت هذه الصورة منذ قرابة العام، ولكنها عادت ونشرتها، ثم قامت بحذفها، ولم توضح الأسباب التي دعتها لحذفها، فربما رأت أنها غير مناسبة وتعرضها لعديد من الانتقادات، خاصة في المجتمع العربي الذي لا يقبل الانفتاح للمرأة بهذا الشكل.

وتعتذر (وطن) عن نشر هذه الصور مراعاة لمتابعينا الأجلاء نظرا لما تحتويه من مشاهد خادشة تتنافى مع الذوق العام وآدابه.

وشهدت الفترة الأخيرة تغيراً في حالة قمر، حيث باتت تعرض جسدها أكثر من أعمالها أو مشاريعها القادمة، بعدما التزمت لفترة طويلة بصور لائقة لها ومحترمة جداً، تخدم الأمومة، لا عرض الجسد وامتهان الإغراء.

وقال البعض أن الفنانة اللبنانية قامت بحذف الصورة “الوقحة” بعد أن طلب منها حبيبها ذلك، والذي قامت بالإعلان عنه قبل فترة من الزمن، وهو “داني شمعون” خريج برنامج “ستار أكاديمي”، إلا أن ما تم ملاحظته أنها لا تتابعه على موقع انستغرام بينما هو يتابعها.

وكانت قمر قد توقفت عن نشر أي صور تجمعها مع شمعون أثناء تواجدهما في مكان عام، وقال البعض أنهما انفصلا عن بعضهما، ولكن لا أخبار مؤكدة حول ذلك.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك