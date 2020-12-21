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أمير قطر الشيخ تميم بن حمد يدعو السلطان هيثم بن طارق إلى الدوحة لهذا السبب

كتب وطن
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دعا الشيخ لحضور القمّة السّادسة لرؤساء .

سلّم الرّسالة السفير القطري الشيخ جاسم بن عبد الرحمن آل ثاني سفير دولة قطر المعتمد لدى السلطنة، الى أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثّل الخاصّ للسُّلطان.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية فقد تم خلال المقابلة تبادلُ الأحاديث الودّية واستعراضُ العلاقات الثنائيّة الطيّبة بين البلدين الشقيقيْن وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات.

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