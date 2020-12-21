الامير الراحل ناصر الصباح
الامير الراحل ناصر الصباح
Videoالهدهد

أمير الغلابة.. “شاهد” فيديو نادر للراحل ناصر صباح الأحمد و”تواضعه” درسا لكل المتكبرين 

كتب وطن
0

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع فيديو نادر للأمير الكويتي الراحل “ناصر صباح الأحمد”، والذي وافته المنية يوم أمس الأحد الموافق 20 ديسمبر للعام 2020، قام بنشره الشيخ عبدالله سالم الأحمد الصباح، عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر.

 

ويظهر المقطع الذي نشره الشيخ الكويتي ورصدته “وطن” لحظة مداعبة الأمير الراحل ناصر صباح الأحمد معه ومع عدد من الشبان الذين كانوا يريدون اتخاذ صورة معه، وممازحته لهم وحديثه اللطيف معهم ما يعكس تواضعه الشديد.

 

 

وعلق عبدالله السالم الصباح على المقطع بتغريدته قائلاً: “رحم الله رجلاً وقف سداً منيعاً أمام الفساد، رَحَل وتَرَك خلفه ميراثاً للوطن ودرساً للوطنية،، ستبقي يا عمي ناصر.. ناصراً للكويت والأمة العربية”.

 

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع المقطع معبرين عن إعجابهم به وحزنهم على وفاة الأمير الراحل والذي شغل مناصب عديدة في الدولة الكويتية.

 

 

 

 

هذا وأعلن الديوان الأميري في ، يوم أمس الأحد، وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، عن عمر ناهز الـ72 عاماً.

 

وجاءت وفاة الشيخ ناصر، بعيد أسابيع قليلة من وفاة والده الراحل، الشيخ صباح الأحمد، في 29 سبتمبر (أيلول) 2020.

 

وولد الشيخ ناصر في 27 أبريل (نيسان) 1948، وعاش وتربى بعد ذلك بقصر دسمان.

 

وشغل منصب وزير الدفاع ونائب أول لرئيس مجلس الوزراء بدءاً من 11 ديسمبر (كانون الأول) 2017 حتى 17 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.

 

وصدر مرسوم نهاية ديسمبر 2019 بتعيينه نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.

 

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

 

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

قد يعجبك ايضا
الهدهد

“شاهد” محامية كويتية تثير الجدل بحديثها عن ضباط الداخلية وعلاقتهم…

حياتنا

“شاهد” حادث سير مروع على جسر الشيخ جابر بسبب السرعة الزائدة وهذا ما جرى!

رياضة

“شاهد” لاعب كويتي صار حديث الشارع ولفت الأنظار بسبب مهارته النادرة

الهدهد

حملة جديدة لمقاطعة منتجات الإمارات تلقى استجابة واسعة بالخليج وابن زايد مصدوم مما حدث…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.