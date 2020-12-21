أمير الغلابة.. “شاهد” فيديو نادر للراحل ناصر صباح الأحمد و”تواضعه” درسا لكل المتكبرين 

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع فيديو نادر للأمير الكويتي الراحل “ناصر صباح الأحمد”، والذي وافته المنية يوم أمس الأحد الموافق 20 ديسمبر للعام 2020، قام بنشره الشيخ عبدالله سالم الأحمد الصباح، عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر.

ويظهر المقطع الذي نشره الشيخ الكويتي ورصدته “وطن” لحظة مداعبة الأمير الراحل ناصر صباح الأحمد معه ومع عدد من الشبان الذين كانوا يريدون اتخاذ صورة معه، وممازحته لهم وحديثه اللطيف معهم ما يعكس تواضعه الشديد.

وعلق عبدالله السالم الصباح على المقطع بتغريدته قائلاً: “رحم الله رجلاً وقف سداً منيعاً أمام الفساد، رَحَل وتَرَك خلفه ميراثاً للوطن ودرساً للوطنية،، ستبقي يا عمي ناصر.. ناصراً للكويت والأمة العربية”.

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع المقطع معبرين عن إعجابهم به وحزنهم على وفاة الأمير الراحل والذي شغل مناصب عديدة في الدولة الكويتية.

ببالغ الحزن والأسي تلقينا خبر وفاة المغفور له الشيخ /ناصر صباح الأحمد الصباح وبهذا المصاب الجلل نتقدم بتعازينا الخالصة لأسرت آل صباح الكرام ومن الشعب الكريم راجين من الله عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه وان يسكنه الله فسيح جناته

وانا لله وإنا اليه راجعون — علي العماري (@IIWmrD1ipF5XyCa) December 20, 2020

عساه من الضاحكين المستبشرين بالجنه رغم المرض كان خفيف دم و ضحوك و كان عنده امل في كويت السلام كويتاً بلا فساد اللهم حقق امله حتى و ان كان تحت التراب اللهم ارحم عبدك ناصر و اغفرله يا رب العالمين — ༺ مودكـ خـليـجي ༻ (@moudak_5leje) December 21, 2020

اعزي نفسي و اتقدم بأحر التعازي لمقام حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد و سمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد و للشيخ حمد صباح الاحمد و للشيوخ عبدالله و صباح و فهد ناصر صباح الاحمد و لاسرة الصباح و للشعب الكويتي بوفاة المغفور له باذن الله تعالى الشيخ #ناصر_صباح_الأحمد — ناصر عبدالله العجمي (@Nasser__alajm) December 20, 2020

هذا وأعلن الديوان الأميري في الكويت، يوم أمس الأحد، وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، عن عمر ناهز الـ72 عاماً.

وجاءت وفاة الشيخ ناصر، بعيد أسابيع قليلة من وفاة والده الراحل، الشيخ صباح الأحمد، في 29 سبتمبر (أيلول) 2020.

وولد الشيخ ناصر في 27 أبريل (نيسان) 1948، وعاش وتربى بعد ذلك بقصر دسمان.

وشغل منصب وزير الدفاع ونائب أول لرئيس مجلس الوزراء بدءاً من 11 ديسمبر (كانون الأول) 2017 حتى 17 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.

وصدر مرسوم نهاية ديسمبر 2019 بتعيينه نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك