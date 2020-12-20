موسيماني وثلاثة من لاعبي الأهلي يتغيبون عن مواجهة بطل النيجر.. ما الذي يجري؟!

أعلن نادي الأهلي المصري عن إصابة الثلاثي محمد أفشة وعمرو السولية ورامي ربيعة بفيروس كورونا، وغيابهم عن مباراة الفريق في النيجر.

وصرح مدير الكرة بالنادي الأهلي السيد عبد الحفيظ على موقع الرسمي، إن ” حالة المدرب الأفريقي موسيماني تتحسن بعد الإصابة بالفيروس، لكنه لن يسافر مع الفريق إلى النيجر للقاء فريق “سونيديب” بطل النيجر في دور ال 32 من دوري الأبطال، يوم غدٍ الأحد.

وأوضح عبد الحفيظ، أنه بعد العودة من هناك، سيخضع المدرب للمسحة وفي حال سلبيتها سيعود إلى قيادة الفريق من جديد في التدريبات الجماعية واستكمال المباريات القادمة.

ليعلن مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن تغيب اللاعبين; رامي ربيعة وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة عن بعثة الفريق المتجهة ظهر اليوم إلى النيجر، وذلك بسبب إيجابية المسحة الطبية للثلاثة وتأكد إصابتهم بفيروس كورونا.

وعن الدوري المصري، ما زال فريق الأهلي المصري يواصل مرحلة الدفاع عن لقب بطولة الدوري، ويحتل صدارة الترتيب برصيد 6 نقاط، على الرغم من تساوي كلاً من فريق سيراميكا وأسوان معه.

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