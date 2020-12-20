المعركة كبيرة والحظ ليس معنا.. هذا ما قاله مدرب أرسنال عن خسارته المدوية أمام إيفرتون 

علق المدرب ميكيل أرتيتا مدرب نادي أرسنال الإنجليزي على خسارته أمام فريق إيفرتون الليلة الماضية بهدفين مقابل هدف وحيد، ” قد خسرنا المباراة في لحظتين مهمتين، كان رد فعلنا جيداً حقاً، وقد سيطرنا على المباراة، وصنعنا فرصاً كافية على الأقل حتى لا نخسر، لكن الحظ لم يكن معنا”.

وبين أتيتا، أن الفريق في معركة كبيرة، خسرنا خلالها أمام بيرنلي بدون تسديداتهم على المرمى، ومباراة إيفرتون نخسر بسبب فرصتين، موضحاً أن اللاعبون ما زالوا يقاتلون، لكن هم في حالة سيئة الأن.

وأردف مدرب الأرسنال، قائلاً: ” إنه أمر صعب حقاً عندما تلعب ضد فريق يدافع ويضبط الوقت جيداً، فيجب علينا أن نفوز بالمباريات عندما يتعلق الأمر بالتفاصيل الصغيرة فالخصم يتفوق علينا.

ويحتل فريق أرسنال الإنجليزي بعد تلك الخسارة أمام إيفرتون، في المركز الخامس عشر برصيد 14 نقطة، فيما يحتل إيفرتون المركز الثاني في صدارة ترتيب الدوري البريمرليج بفارق أربع نقاط عن المتصدر ليفربول برصيد 26 نقطة.