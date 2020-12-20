مخطوطة توراتية أهدتها تل أبيب إلى الشيطان محمد بن زايد في 2019 ستعرض في فيلم وثائقي

ذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست ” الاسرائيلية، أن الإمارات قررت عرض فيلم وثائقي عن مخطوطة توراة أوائل العام المقبل، أُهديت عام 2019 لذكرى الأب المؤسس لدولة الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وقُدِّمت إلى نجله الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وذلك في إطار تطبيع العلاقات بين أبوظبي وتل أبيب.

هذا الفيلم الذي يحمل عنوان Amen-Amen-Amen إنتاج مشترك بين الجالية اليهودية في الإمارات (المجلس اليهودي في الإمارات “JCE”) وشركة Religion Media Company.

وأشارت الصحيفة الاسرائيلية إلى أن الفيلم الحصري “يصحب المُشاهد داخل قصة حميمة تعبر عن التحول العالمي الذي يشكل منطقة الشرق الأوسط والخليج”، وفق تعبيرها، قائلةً إنه سيسلط الضوء على ورشة في القدس، حيث كُتبت المخطوطة، مروراً بورشة في بروكلين في ولاية نيويورك، حيث تم تصنيع حافظة المخطوطة، إلى حفل التكريم في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2019 في أحد قصور أبوظبي. وفق ترجمة عربي بوست.

إيلي إبستين، رجل الأعمال والناشط في مجال الأديان الذي ابتكر الفكرة، قال إن “لفتة إهداء مخطوطة توراة لحاكم عربي مذهلة”، بحسب تعبيره.

مؤسسات يهودية في الإمارات

يتزامن قرار عرض الفيلم مع قول وسائل إعلام إسرائيلية، إن حاخام إسرائيل الأكبر يتسحاق يوسف سيفتتح مؤسسات يهودية في الإمارات، تشمل معبداً ومدرسة دينية.

موقع i24 الإسرائيلي قال إن الحاخام سافر الخميس الماضي إلى دبي، وذلك في أول زيارة من نوعها إلى العالم العربي، مشيراً إلى أن زيارته ستستمر حتى يوم الأحد 20 ديسمبر/كانون الأول 2020.

وسائل الإعلام الإسرائيلية أكدت كذلك أن حاخام إسرائيل الأكبر سيفتتح خلال زيارته، التي وصفتها بـ”التاريخية” للإمارات، مدرسة دينية جديدة لليهود في دبي، وسيشارك في مراسم احتفالية مع رئيس الجالية اليهودية هناك الحاخام ليفي دوخمان.

كما أشارت وسائل الإعلام إلى أنه خلال الزيارة سيلتقي حاخام إسرائيل الأكبر يتسحاق يوسف كبار المسؤولين في الإمارات، ويفتتح حضانة يهودية جديدة، ويتفقد المطعم الجديد في برج خليفة الذي يقدم الطعام وفقاً للشريعة اليهودية.

من جهته، قال الحاخام دوخمان إن “زيارة حاخام إسرائيل الأكبر تاريخية، وبالنسبة إلينا هذا شرف كبير لاستضافته هنا في الإمارات، نحن سعداء باستقباله بينما نقوم بافتتاح عدد من مؤسساتنا الجديدة هنا”، وفق قوله.

في السياق ذاته، قال دانيال سيل، عضو مجلس إدارة معبد “بيت تفيلا” في أبوظبي: “تجسد تلك الزيارة التاريخية الإنجازات التاريخية التي حدثت خلال الأشهر الأخيرة، وبفضل ولي العهد الشيخ محمد بن زايد الذي نحن ممتنون له، يمكننا الاحتفال بعصر جديد من التعاون في المنطقة”.

وكانت إسرائيل والإمارات قد وقعتا، منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، اتفاقية لتطبيع العلاقات بينهما، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومنذ بدء التطبيع وقع الجانبان اتفاقيات في مجالات عدة.

فيما قوبلت الاتفاقية برفض شعبي عربي واسع اعتبرها “طعنة وخيانة للقضية الفلسطينية”، في ظل استمرار احتلال إسرائيل لأراضٍ عربية ورفضها الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة.‎

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