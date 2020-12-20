ما فعله وافد في سلطنة عمان كارثي والسلطات جعلته “عبرة” لأمثاله بحكم رادع لا رجعة فيه

أقدم وافد في سلطنة عُمان على جريمة وفعل كارثي بتهريبه التبع الممضوغ، وبيعه خلسة في أحد الأماكن المشتبه بها لتداول مثل هذه السلع المحظورة بولاية بركاء.

وبحسب وسائل إعلام عُمانية فقد أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية بركاء مؤخراً حكماً قضائياً ضد مخالف لقانون حماية المستهلك قضى بالإدانة والسجن والابعاد من البلاد مؤبدا ومصادرة المضبوطات تمهيدا لإتلافها، بجنحة تداول سلع دون الحصول على موافقة من الجهات المعنية.

وتتلخص الوقائع في قيام مأموري الضبط القضائي بحماية المستهلك ببركاء وبالتعاون مع مركز شرطة بركاء بضبط عامل وافد يقوم ببيع التبغ الممضوغ غير المدخن في أحد الأماكن المشتبه بها لتداول مثل هذه السلع المحظورة.

وعلى أثره وبعد استكمال الإجراءات اللازمة في حقه تم إحالته إلى إدارة الادعاء العام ببركاء الذي باشر بدوره في التحقيق بالقضية وإحالته الى المحكمة المختصة والتي حكمت بإدانة المتهم بجنحة تداوله التبغ الممضوغ الغير مدخن، وجنحتي العمل لدى غير صاحب العمل، والإهمال في تجديد الإقامة.

وقضت بمعاقبته عن الأولى بالسجن لمدة (3) أشهر، وعن الثانية شهر وعن الثالثة سبعة أيام، وتدمغ العقوبات وتنفذ الأشد مع أبعاده من البلاد مؤبدا بعد تنفيذ العقوبة، ومصادرة المواد المضبوطة تمهيدا لإتلافها، الأمر الذي يعد مخالفا لقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) والقرار رقم (256/2015م)، والذي يحظر تداول التبغ الممضوغ (غير مدخن).

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