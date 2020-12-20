“شاهد” طبيب عُماني يكشف بالتفاصيل ما حدث له بعد تلقي لقاح كورونا

قال الطبيب العماني قاسم العبري المتواجد في الولايات المتحدة، إنه تلقى الجرعة الأولى من لقاح “فايزر” ضد فيروس كورونا “كوفيد19” والذي بدأ هذا الأسبوع للطواقم الطبية للعاملين في الخطوط الأمامية في المستشفيات، في جميع الولايات الأمريكية.

ونشر الطبيب العماني مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بتويتر، أكد فيه تلقيه اللقاح.

تلقيت اليوم الجرعة الأولى من لقاح كورنا الذي بدا هذا الاسبوع للطواقم الطبية العاملين في الخطوط الامامية في المستشفيات الامريكية ! خطوة مهمة لكسر هذه الجائحة . الحمد لله لم يشهد الاسبوع الاول اي عوراض جانبية للقاح الذي تلقاه ما يزيد عن ٣٠٠٠ الاف عامل بمستشفى هيوستن ميثوديست -تكساس pic.twitter.com/u6zttMPWPL — Qasim Al Abri (@QasimAbri) December 18, 2020

واعتبره خطوة مهمة لكسر هذه الجائحة وقال: “الحمد لله لم يشهد الأسبوع الأول أي عوارض جانبية للقاح الذي تلقاه ما يزيد عن 3 آلاف عامل بمستشفى هيوستن ميثوديست بولاية تكساس”.

وقاسم العبري هو مواطن عماني من أبناء ولاية الرستاق، ويدرس حالياً تخصص جراحات القلب في الولايات المتحدة الأمريكية.

وجدير بالإشارة أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي قام هو أيضاً وأمام كاميرات الوكالات الإعلامية بتعاطي جرعة من لقاح كورونا “فايزر” بعد وصوله من الولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز ذكرت الأربعاء الماضي أن ممرضة تعيش في ألاسكا أصيبت بحساسية خطيرة بعد أن تلقت حقنة لقاح فايزر/بايونتيك المضاد لفيروس كورونا، في حين أنها لم تكن تعاني في السابق من أي حالات حساسية سابقة معروفة وأضافت بأن الممرضة نقلت إلى المستشفى.

وذكرت شركة فايزر أنها تتابع هذه الحالة بالتنسيق مع السلطات الصحية.

ولم يكن لدى هذه الممرضة التي لم يُكشف عن اسمها، أي حالات حساسية سابقة معروفة وكانت صباح الأربعاء في وضع مستقر، وفق الصحيفة.

وأكدت شركة فايزر من جهتها أنها تعمل بالتنسيق مع السلطات الصحية المحلية على هذه الحالة.

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