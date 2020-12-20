قاسم العبري
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“شاهد” طبيب عُماني يكشف بالتفاصيل ما حدث له بعد تلقي لقاح كورونا 

كتب وطن
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قال الطبيب العماني المتواجد في الولايات المتحدة، إنه تلقى الجرعة الأولى من لقاح “فايزر” ضد “كوفيد19” والذي بدأ هذا الأسبوع للطواقم الطبية للعاملين في الخطوط الأمامية في المستشفيات، في جميع الولايات الأمريكية.

 

ونشر الطبيب العماني مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بتويتر، أكد فيه تلقيه اللقاح.

 

 

واعتبره خطوة مهمة لكسر هذه الجائحة وقال: “الحمد لله لم يشهد الأسبوع الأول أي عوارض جانبية للقاح الذي تلقاه ما يزيد عن 3 آلاف عامل بمستشفى هيوستن ميثوديست بولاية تكساس”.

 

وقاسم العبري هو مواطن عماني من أبناء ولاية الرستاق، ويدرس حالياً تخصص جراحات القلب في الولايات المتحدة الأمريكية.

 

وجدير بالإشارة أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي قام هو أيضاً وأمام كاميرات الوكالات الإعلامية بتعاطي جرعة من “فايزر” بعد وصوله من الولايات المتحدة الأمريكية.

 

وكانت صحيفة نيويورك تايمز ذكرت الأربعاء الماضي أن ممرضة تعيش في ألاسكا أصيبت بحساسية خطيرة بعد أن تلقت حقنة لقاح فايزر/بايونتيك المضاد لفيروس كورونا، في حين أنها لم تكن تعاني في السابق من أي حالات حساسية سابقة معروفة وأضافت بأن الممرضة نقلت إلى المستشفى.

 

وذكرت شركة فايزر أنها تتابع هذه الحالة بالتنسيق مع السلطات الصحية.

 

ولم يكن لدى هذه الممرضة التي لم يُكشف عن اسمها، أي حالات حساسية سابقة معروفة وكانت صباح الأربعاء في وضع مستقر، وفق الصحيفة.

 

وأكدت شركة فايزر من جهتها أنها تعمل بالتنسيق مع السلطات الصحية المحلية على هذه الحالة.

 

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