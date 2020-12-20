“شاهد” رقم قياسي جديد لفريق الشياطين الحمر فما هو؟!

استطاع لاعب الوسط الأسكتلندي في نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي سكوت متكوميناي 24 عاماً، من تسجيل رقم قياسي جديد في البريميرلج، من خلال تسجيل ثنائية في غضون دقيقة واحدة (د.2، د.3)، بعد انطلاق صافرة الحكم ” أنتور تايلور” لبدء المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد في ملعب ” أولد ترافورد”، ضمن الجولة ال 14 من دوري الدرجة الأولى الممتازة ضد فريق الضيف ليدز يونايتد.

ويكون بذلك متكوميناي أول لاعب يتمكن من تحقيق هدفين في وقت قياسي في الدوري الإنجليزي، بعد مرور ثلاثة دقائق من انطلاق المباراة.

وقد شهدت المباراة تسجيل ثماني أهداف في أحداث الشوطين الأول والثاني، فبعد تسجيل اللاعب الأسكتلندي بثنائية رائعة، عاد فريق الشياطين الحمر ليسجل من جديد ضد فريق الضيف في الدقيقة ال 20 عن طريق برونو فيرنانديز بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، بعد عرضية من اللاعب أنتوني مارسيال لتستقر داخل شباك المرمى، وفي الدقيق ال37 سجل اللاعب فيكتور ليندلوف الهدف الرابع للشياطين الحمر ، وقبل نهاية شوط المباراة الأول بالدقيقة ال41 استطاع فريق ليذر يونايتد ندمن تقليص الفارق برأسية رائعة عن طريق المدافع كوبر من ضربة ركنية نفذها البرتغالي رافينيا.

بينما جاءت أحداث الشوط الثاني عاد فريق مانشستر يونايتد من جديد ليحرز هدف جميل عن طريق اللاعب دانييل جميس في الدقيقتين ال 65، وفي الدقيقة ال 69 سجل المهاجم الهدف السادس بواسطة برونو فيرنانديز للمانشستر يونايتد ركلة جزاء أشار لها الحكم الإنجليزي في المباراة، ليعود فريق ليذر في الدقيقة ال 73 ويسجل هدف ثانٍ بواسطة اللاعب ستيوارت دالاس.

وبهذا الفوز للشياطين الحمر الإنجليزي، يحتل الفريق المركز الثالث برصيد 26 نقطة بفارق خمس نقاط عن المتصدر الريذر، بينما تجمد فريق الضيف ليذر بهذه الخسارة عند ال 17 نقطة ويحتل المركز الرابع عشر في دوري البريميرلج.

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