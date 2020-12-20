“شاهد” المذيع الإسرائيلي صُدم من حديث كبير المتصهينين أمجد طه والجنسية الإسرائيلية بانتظاره

صُدم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو أثار موجة من الجدل الكبير، للمطبع أمجد طه ـ الأحوازي الأصل والمرتزق لدى الإمارات ـ وصديقه، يتحدثون فيه عن جيش الاحتلال الإسرائيلي ويصفونه بصفات غريبة تكشف مدى العار الذي أوصل له ابن زايد العرب.

وقال أمجد طه في مقابلة له خلال تواجده بالأراضي المحتلة وبعد أن قال له المذيع:” على الناس الامتنان للجنود الإسرائيليين لدورهم الكبير في حماية الإنسانية، ليجيب عليه طه قائلاً: “إنهم أبطال حقيقيون نحن لا نراهم في التلفاز أو الأفلام، نراهم قط في حياتنا اليومية الواقعية”.

المطبع الإماراتي "أمجد طه" وصديقه يصفون جيش الاحتلال بالأبطال والمذيع يستعجب من كلامهم!#التطبيع_خيانة pic.twitter.com/UyMzWY9tYs — The Lens – العدسة (@TheLensPost) December 20, 2020

وتابع أمجد طه في حديثه: “يقومون بحماية حياة الكثير من الأطفال والنساء، ليتعجب منه المذيع ويقول له “الجيش الإسرائيلي؟”، فيجيب مؤكداً: “بالتأكيد بالطبع، لقد قابلنا الكثير من الجنود الذين لهم دور كبير في إنقاذ حياة الآخرين وهذه هي السمات الإنسانية التي يتمتع بها هؤلاء الأبطال “بالإشارة لجنود جيش الاحتلال”.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت خلال الساعات الماضية أيضاً مقطع فيديو للمطبع أمجد طه وزميله، من داخل أراضي الجولان المحتل، يقولون فيه المجد للجيش الإسرائيلي الذي يقوم بردع حزب الله و “تأديبه”.

كما عبّروا عن إعجابهم بجولات الاحتلال الإسرائيلي بحق حزب الله ولبنان، تلك الجولات التي راح فيها مئات الأطفال والنساء الأبرياء من الشعب اللبناني، في تموز 2006.

ولا تزال جولات التطبيع بين كل من الإمارات والاحتلال الإسرائيلي قائمة، وتتخذ صوراً وأشكالاً جديدة يوماً بعد يوم، ويوماً بعد يوم أيضاً، يزداد القبح الإماراتي، ويوغلون في الإساءة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

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