رسالة خاصة من ترامب لأمير قطر تزامنا مع مفاوضات المصالحة بين الدوحة والرياض وهذا ما جاء فيها

بعث الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، برسالة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تزامنا مع مفاوضات الصلح الجارية بين الدوحة والرياض خاصة بشأن ملف أزمة الخليج.

رسالة ترامب جاءت في صيغة تهنئة للشيخ تميم بن حمد، بمناسبة اليوم الوطني للدولة، معربا فيها عن خالص تهانيه نيابة عن الحكومة والشعب الأمريكي بمناسبة اليوم الوطني للدولة.

ووفقا لما نقلته صحيفة “الشرق” القطرية فقد أشاد دونالد ترامب بالعلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين والتزامهما بتعميقها وتعزيزها. حسب تعبيره.

ومنذ تسلم ادارة ترامب 2016 ساءت العلاقات بين قطر من جهة والسعودية ومصر والبحرين من جهة اخرى حيث قطعوا علاقاتهم مع قطر واتهموها بدعم الارهاب وهو ما نفته قطر واعتبرته محاولة للسطو على سيادتها.

وحافظت إدارة ترامب على الاختلاف دون التدخل لحله إلى أن خسر ترامب الانتخابات 2020 حيث زار مستشاره وصهره كوشنر المنطقة وتم الاعلان عن نتائج ايجابية دون الاعلان عن اتفاق معين.

وأكدت تقارير أن مفاوضات تتم على مستوى رفيع بين العواصم الخليجية وأن الأزمة ستكتب نهايتها في يناير من العام الجديد، مع انعقاد القمة الخليجية.

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