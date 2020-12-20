تقرير دولي عن العقرب يرعب السيسي مع وصول بايدن إلى البيت الأبيض

أطلقت وزارة الداخلية المصرية التابعة لنظام عبد الفتاح السيسي، نفياً خجولاً للاتهامات التي وجهتها مؤسسات دولية لها بشأن وجود عقاب جماعي داخل أحد السجون، زاعمةً أن هذه الأنباء عارية عن الصحة.

ونقلت الداخلية المصرية، عن مصدر مجهول لم تسمه، أن جماعة الإخوان المسلمين تقف خلفها، قائلاً: “إن ما يتم تداوله من قِبل جماعة الإخوان وبعض المنظمات الموالية لها، من ادعاءات بوجود عقاب جماعي داخل أحد السجون، غير صحيح”، وفق تعبيرها.

الجدير ذكره، أن منظمة هيومن رايتس ووتش، نشرت تقريراً قبل ثلاثة أيام، حول وجود تعذيب جماعي داخل سجن العقرب في مصر منذ منتصف نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، مشيرةً إلى أن السلطات المصرية تفرض عقاباً جماعياً على مئات السجناء في سجن العقرب”.

مصر: عقاب جماعي في سجن العقرب https://t.co/VuPGt0OdE8 — هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) December 17, 2020

وأوضحت المنظمة، أن أجهزة الأمن المصرية أجرت في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تغييرات على سجن العقرب والمعروف باسم سجن العقرب، وحرمت النزلاء من التهوية الكافية والكهرباء والماء الساخن بشكل كامل تقريبا.

وأوضحت في تقرير حمل عنوان “عقاب جماعي في سجن العقرب”، أن القيود التي فرضتها أجهزة الأمن، في أعقاب حادثة مشبوهة في 23 سبتمبر/أيلول في السجن قُتل فيها أربعة من عناصر الأمن وأربعة نزلاء، يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي.

ولفتت إلى أنها وثقت منذ فترة طويلة انتهاكات جسيمة داخل سجن العقرب، الذي يُحتجز فيه حاليا ما بين 700 و800 سجين، مثل حظر الزيارات العائلية بالكامل منذ مارس/آذار 2018، والحرمان من ساعات التريّض والحبس لمدة 24 ساعة منذ مطلع 2019.

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